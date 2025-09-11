Университет в США, где убили активиста Кирка, временно закрыли
Университет долины Юта, где убили активиста Кирка, закрыли до понедельника
Агент ФБР на территории Университета долины Юта. 11 сентября 2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Университет долины Юта, где произошло убийство американского политического активиста Чарли Кирка, будет закрыт до понедельника.
Учебное учреждение также выразило соболезнования семье погибшего.
"Мы шокированы и огорчены трагической кончиной Чарли Кирка, который был гостем в нашем кампусе. Наши сердца вместе с его семьей... Кампусы Университета долины Юта будут закрыты с 11 по 14 сентября... до понедельника 15 сентября. Все занятия, очные или онлайн, университетские мероприятия, работа администрации будут приостановлены", - говорится в сообщении на сайте университета.
Отмечается, что будут перенесены в том числе экзамены, продлены сроки выполнения заданий.
Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк, который, как и в свое время Дональд Трамп, получил на мероприятии огнестрельное ранение (но в отличие от президента не выжил) выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру. Он говорил о Зеленском как о "марионетке ЦРУ", подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 проукраинский радикал безуспешно попытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который, однако, попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под вопрос американскую поддержку Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах в ноябре, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.