Университет в США, где убили активиста Кирка, временно закрыли
09:28 11.09.2025 (обновлено: 10:33 11.09.2025)
Университет в США, где убили активиста Кирка, временно закрыли
Университет долины Юта, где произошло убийство американского политического активиста Чарли Кирка, будет закрыт до понедельника. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T09:28:00+03:00
2025-09-11T10:33:00+03:00
в мире
украина
юта
сша
чарли кирк
дональд трамп
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Университет долины Юта, где произошло убийство американского политического активиста Чарли Кирка, будет закрыт до понедельника. Учебное учреждение также выразило соболезнования семье погибшего. "Мы шокированы и огорчены трагической кончиной Чарли Кирка, который был гостем в нашем кампусе. Наши сердца вместе с его семьей... Кампусы Университета долины Юта будут закрыты с 11 по 14 сентября... до понедельника 15 сентября. Все занятия, очные или онлайн, университетские мероприятия, работа администрации будут приостановлены", - говорится в сообщении на сайте университета. Отмечается, что будут перенесены в том числе экзамены, продлены сроки выполнения заданий. Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк, который, как и в свое время Дональд Трамп, получил на мероприятии огнестрельное ранение (но в отличие от президента не выжил) выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру. Он говорил о Зеленском как о "марионетке ЦРУ", подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 проукраинский радикал безуспешно попытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который, однако, попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под вопрос американскую поддержку Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах в ноябре, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
украина
юта
сша
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
в мире, украина, юта, сша, чарли кирк, дональд трамп, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), покушение на американского политика чарли кирка
В мире, Украина, Юта, США, Чарли Кирк, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Покушение на американского политика Чарли Кирка
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Университет долины Юта, где произошло убийство американского политического активиста Чарли Кирка, будет закрыт до понедельника.
Учебное учреждение также выразило соболезнования семье погибшего.
Премьер Канады выразил соболезнования в связи с убийством Кирка
09:23
"Мы шокированы и огорчены трагической кончиной Чарли Кирка, который был гостем в нашем кампусе. Наши сердца вместе с его семьей... Кампусы Университета долины Юта будут закрыты с 11 по 14 сентября... до понедельника 15 сентября. Все занятия, очные или онлайн, университетские мероприятия, работа администрации будут приостановлены", - говорится в сообщении на сайте университета.
Отмечается, что будут перенесены в том числе экзамены, продлены сроки выполнения заданий.
Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк, который, как и в свое время Дональд Трамп, получил на мероприятии огнестрельное ранение (но в отличие от президента не выжил) выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру. Он говорил о Зеленском как о "марионетке ЦРУ", подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 проукраинский радикал безуспешно попытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который, однако, попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под вопрос американскую поддержку Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах в ноябре, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Двое задержанных и отпущенных по делу Кирка не причастны к стрельбе
В миреУкраинаЮтаСШАЧарли КиркДональд ТрампВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Покушение на американского политика Чарли Кирка
 
 
