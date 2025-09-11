Рейтинг@Mail.ru
СМИ: подозреваемые в подрыве "Северных потоков" могли уехать на Украину
14:48 11.09.2025
СМИ: подозреваемые в подрыве "Северных потоков" могли уехать на Украину
СМИ: подозреваемые в подрыве "Северных потоков" могли уехать на Украину
Пять оставшихся на свободе подозреваемых в участии в подрыве газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", предположительно, уже вернулись на Украину,... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пять оставшихся на свободе подозреваемых в участии в подрыве газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", предположительно, уже вернулись на Украину, пишет газета Telegraph. "Пять подозреваемых, которые остаются на свободе, считаются вернувшимися на Украину, которая запрещает экстрадицию своих граждан", - говорится в сообщении газеты. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил новое заседание на 3 сентября. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался, сейчас он находится в тюрьме Римини. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
в мире, россия, сша, украина, сеймур херш, дмитрий песков, джо байден, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, оон, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, США, Украина, Сеймур Херш, Дмитрий Песков, Джо Байден, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны США, ООН, Северный поток, Северный поток — 2
СМИ: подозреваемые в подрыве "Северных потоков" могли уехать на Украину

Telegraph: пять подозреваемых в подрыве «Северных потоков» вернулись на Украину

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пять оставшихся на свободе подозреваемых в участии в подрыве газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", предположительно, уже вернулись на Украину, пишет газета Telegraph.
"Пять подозреваемых, которые остаются на свободе, считаются вернувшимися на Украину, которая запрещает экстрадицию своих граждан", - говорится в сообщении газеты.
"Северные потоки" подорвали по заданию Залужного, пишет Welt
8 сентября, 12:01
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил новое заседание на 3 сентября. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался, сейчас он находится в тюрьме Римини.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Херш оценил версию о причастности США к подрыву "Северных потоков"
Вчера, 07:11
 
В миреРоссияСШАУкраинаСеймур ХершДмитрий ПесковДжо БайденГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАООНСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
