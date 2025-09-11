https://ria.ru/20250911/uiystvo-2041081109.html

У Белого дома после убийства активиста приспустили флаги

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Флаги приспустили у Белого дома по распоряжению президента США Дональда Трампа в связи со смертью приближенного к нему консервативного активиста Чарли Кирка в результате покушения, передает корреспондент РИА Новости. На данный момент приспущен флаг на лужайке Белого дома и флаг, расположенный на крыше администрации США. Согласно распоряжению Трампа, в таком состоянии они будут оставаться на всей территории Соединенных Штатов до 18.00 воскресенья (01.00 мск в понедельник). Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Трамп ранее подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.

