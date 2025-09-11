Рейтинг@Mail.ru
У Белого дома после убийства активиста приспустили флаги
01:01 11.09.2025 (обновлено: 10:28 11.09.2025)
У Белого дома после убийства активиста приспустили флаги
в мире
сша
дональд трамп
покушение на американского политика чарли кирка
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Флаги приспустили у Белого дома по распоряжению президента США Дональда Трампа в связи со смертью приближенного к нему консервативного активиста Чарли Кирка в результате покушения, передает корреспондент РИА Новости. На данный момент приспущен флаг на лужайке Белого дома и флаг, расположенный на крыше администрации США. Согласно распоряжению Трампа, в таком состоянии они будут оставаться на всей территории Соединенных Штатов до 18.00 воскресенья (01.00 мск в понедельник). Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Трамп ранее подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.
сша
в мире, сша, дональд трамп, покушение на американского политика чарли кирка
В мире, США, Дональд Трамп, Покушение на американского политика Чарли Кирка
© Getty Images / Anna MoneymakerПриспущенный флаг у Белого дома после убийства Чарли Кирка
© Getty Images / Anna Moneymaker
Приспущенный флаг у Белого дома после убийства Чарли Кирка
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Флаги приспустили у Белого дома по распоряжению президента США Дональда Трампа в связи со смертью приближенного к нему консервативного активиста Чарли Кирка в результате покушения, передает корреспондент РИА Новости.
На данный момент приспущен флаг на лужайке Белого дома и флаг, расположенный на крыше администрации США. Согласно распоряжению Трампа, в таком состоянии они будут оставаться на всей территории Соединенных Штатов до 18.00 воскресенья (01.00 мск в понедельник).
Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Трамп ранее подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.
