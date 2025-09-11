В США ищут лиц, у которых есть информация об убийстве Кирка

Рейтинг@Mail.ru
01:51 11.09.2025 (обновлено: 10:18 11.09.2025)
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Власти США продолжают активный поиск любых лиц, у которых есть дополнительная информация об убийстве консервативного политика и активиста Чарли Кирка, заявил губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс. "Мы активно ищем всех, у кого есть хоть какая-то информация, связанная со стрельбой", - заявил он журналистам на брифинге. По словам главы региона, власти США не считают, что в убийство Кирка мог быть вовлечен второй человек. Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании подозреваемого.
в мире, сша, юта, фбр, покушение на американского политика чарли кирка
Люди разбегаются после покушения на Чарли Кирка в Университете долины Юта
© Getty Images / The Salt Lake Tribune/Trent Nelson
Люди разбегаются после покушения на Чарли Кирка в Университете долины Юта
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Власти США продолжают активный поиск любых лиц, у которых есть дополнительная информация об убийстве консервативного политика и активиста Чарли Кирка, заявил губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс.
"Мы активно ищем всех, у кого есть хоть какая-то информация, связанная со стрельбой", - заявил он журналистам на брифинге.
По словам главы региона, власти США не считают, что в убийство Кирка мог быть вовлечен второй человек.
Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании подозреваемого.
