В США ищут лиц, у которых есть информация об убийстве Кирка
В США ищут лиц, у которых есть информация об убийстве Кирка
2025-09-11T01:51:00+03:00
2025-09-11T01:51:00+03:00
2025-09-11T10:18:00+03:00
в мире
сша
юта
фбр
покушение на американского политика чарли кирка
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Власти США продолжают активный поиск любых лиц, у которых есть дополнительная информация об убийстве консервативного политика и активиста Чарли Кирка, заявил губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс. "Мы активно ищем всех, у кого есть хоть какая-то информация, связанная со стрельбой", - заявил он журналистам на брифинге. По словам главы региона, власти США не считают, что в убийство Кирка мог быть вовлечен второй человек. Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании подозреваемого.
