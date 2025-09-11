https://ria.ru/20250911/ubiystvo-2041083310.html

В США ищут лиц, у которых есть информация об убийстве Кирка

Власти США продолжают активный поиск любых лиц, у которых есть дополнительная информация об убийстве консервативного политика и активиста Чарли Кирка, заявил... РИА Новости, 11.09.2025

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Власти США продолжают активный поиск любых лиц, у которых есть дополнительная информация об убийстве консервативного политика и активиста Чарли Кирка, заявил губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс. "Мы активно ищем всех, у кого есть хоть какая-то информация, связанная со стрельбой", - заявил он журналистам на брифинге. По словам главы региона, власти США не считают, что в убийство Кирка мог быть вовлечен второй человек. Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании подозреваемого.

