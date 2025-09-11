https://ria.ru/20250911/ubiystvo-2041083111.html
Губернатор штата Юта назвал убийство Кирка политическим
2025-09-11T01:46:00+03:00
2025-09-11T01:46:00+03:00
2025-09-11T01:46:00+03:00
в мире
юта
покушение на американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041068765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97ae2f2ec3d2c7264fd332b8f62b4a54.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс назвал политическим убийством смерть консервативного политика и активиста Чарли Кирка. "Я хочу совершенно ясно заявить, что это политическое убийство", - сказал он журналистам на брифинге. Губернатор Юты добавил, что власти задержали "представляющее интерес лицо", не став называть его "подозреваемым" в убийстве Кирка.
