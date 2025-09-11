https://ria.ru/20250911/ubiystvo-2041083111.html

Губернатор штата Юта назвал убийство Кирка политическим

Губернатор штата Юта назвал убийство Кирка политическим - РИА Новости, 11.09.2025

Губернатор штата Юта назвал убийство Кирка политическим

Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс назвал политическим убийством смерть консервативного политика и активиста Чарли Кирка. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T01:46:00+03:00

2025-09-11T01:46:00+03:00

2025-09-11T01:46:00+03:00

в мире

юта

покушение на американского политика чарли кирка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041068765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97ae2f2ec3d2c7264fd332b8f62b4a54.jpg

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс назвал политическим убийством смерть консервативного политика и активиста Чарли Кирка. "Я хочу совершенно ясно заявить, что это политическое убийство", - сказал он журналистам на брифинге. Губернатор Юты добавил, что власти задержали "представляющее интерес лицо", не став называть его "подозреваемым" в убийстве Кирка.

https://ria.ru/20250911/gubernator-2041079407.html

юта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юта, покушение на американского политика чарли кирка