Губернатор штата Юта назвал убийство Кирка политическим
01:46 11.09.2025
Губернатор штата Юта назвал убийство Кирка политическим
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс назвал политическим убийством смерть консервативного политика и активиста Чарли Кирка. "Я хочу совершенно ясно заявить, что это политическое убийство", - сказал он журналистам на брифинге. Губернатор Юты добавил, что власти задержали "представляющее интерес лицо", не став называть его "подозреваемым" в убийстве Кирка.
Губернатор штата Юта назвал убийство Кирка политическим

Американский политик Чарли Кирк
Американский политик Чарли Кирк. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс назвал политическим убийством смерть консервативного политика и активиста Чарли Кирка.
"Я хочу совершенно ясно заявить, что это политическое убийство", - сказал он журналистам на брифинге.
Губернатор Юты добавил, что власти задержали "представляющее интерес лицо", не став называть его "подозреваемым" в убийстве Кирка.
Сотрудники правоохранительных органов на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Губернатор Юты пообещал привлечь к ответственности виновника убийства Кирка
