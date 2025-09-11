Рейтинг@Mail.ru
Полиция Юты рассказала, откуда могли стрелять в Кирка
01:53 11.09.2025 (обновлено: 10:15 11.09.2025)
Полиция Юты рассказала, откуда могли стрелять в Кирка
Убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка, вероятно, было совершено с крыши с большого расстояния, заявил комиссар департамента общественной... РИА Новости, 11.09.2025
в мире
юта
покушение на американского политика чарли кирка
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка, вероятно, было совершено с крыши с большого расстояния, заявил комиссар департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мэйсон. "Выстрел был произведен с места на третьем этаже, вероятно, с крыши, с большего расстояния. Выстрел с крыши", - заявил он журналистам на брифинге.
юта
в мире, юта, покушение на американского политика чарли кирка
В мире, Юта, Покушение на американского политика Чарли Кирка
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка, вероятно, было совершено с крыши с большого расстояния, заявил комиссар департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мэйсон.
"Выстрел был произведен с места на третьем этаже, вероятно, с крыши, с большего расстояния. Выстрел с крыши", - заявил он журналистам на брифинге.
Американский политик Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Губернатор штата Юта назвал убийство Кирка политическим
