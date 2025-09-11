https://ria.ru/20250911/ubijstvo-2041083477.html
Полиция Юты рассказала, откуда могли стрелять в Кирка
Полиция Юты рассказала, откуда могли стрелять в Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
Полиция Юты рассказала, откуда могли стрелять в Кирка
Убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка, вероятно, было совершено с крыши с большого расстояния, заявил комиссар департамента общественной... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T01:53:00+03:00
2025-09-11T01:53:00+03:00
2025-09-11T10:15:00+03:00
в мире
юта
покушение на американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041124729_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_f013b68b7d57ffb82f78ffea526d6524.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка, вероятно, было совершено с крыши с большого расстояния, заявил комиссар департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мэйсон. "Выстрел был произведен с места на третьем этаже, вероятно, с крыши, с большего расстояния. Выстрел с крыши", - заявил он журналистам на брифинге.
https://ria.ru/20250911/ubiystvo-2041083111.html
юта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041124729_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_08bdb9591f363fd53bdfd23bf8cc8754.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юта, покушение на американского политика чарли кирка
В мире, Юта, Покушение на американского политика Чарли Кирка
Полиция Юты рассказала, откуда могли стрелять в Кирка
Полиция Юты сообщила, что убийство Кирка вероятно было совершено с крыши