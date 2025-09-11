Памфилова рассказала о работе ЦИК в условиях кибератак
Памфилова: ЦИК работает в условиях беспрецедентных кибератак
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ЦИК России работает на выборах в условиях беспрецедентных кибератак, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
"Мы работаем в условиях беспрецедентных кибератак, беспрецедентных войнах, которые идут не только непосредственно на фронтах боевых действий, но и на электоральных, информационных, психологических", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
По ее словам, необходимо уметь проводить выборы даже в самых экстремальных условиях - без электроснабжения, связи, интернета.
Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.