https://ria.ru/20250911/tsentr-2041267902.html

Информационный центр ЦИК открылся для работы в единый день голосования

Информационный центр ЦИК открылся для работы в единый день голосования - РИА Новости, 11.09.2025

Информационный центр ЦИК открылся для работы в единый день голосования

Информационный центр, который будет работать в единый день голосования 2025 года, открылся в четверг в Центральной избирательной комиссии России, передает... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T10:25:00+03:00

2025-09-11T10:25:00+03:00

2025-09-11T17:55:00+03:00

россия

москва

элла памфилова

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041135050_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_405933d522b7852cd255c57098f95ecf.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Информационный центр, который будет работать в единый день голосования 2025 года, открылся в четверг в Центральной избирательной комиссии России, передает корреспондент РИА Новости. Информационный центр ЦИК России открылся в 10.00 в четверг. Он будет работать в течение трех дней голосования на выборах в ЕДГ-2025. На экранах в инфоцентре транслируется информация о регионах, в которых в единый день голосования пройдут выборы разного уровня. В дни голосования на экранах будут обновляться данные по явке избирателей, а затем результаты выборов. Первым мероприятием, которое пройдет в информационном центре, станет выступление председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой с докладом о готовности избиркомов к проведению выборов. В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. В Москве в ЕДГ-2025 будет создано 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования жителей 19 регионов на выборах высших должностных лиц.

https://ria.ru/20250909/vybory-2040591895.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Инфоцентр, который будет работать в ЕДГ-2025, открылся сегодня в ЦИК Инфоцентр, который будет работать в ЕДГ-2025, – с 12-го по 14-е сентября - открылся сегодня в ЦИК, передает корреспондент РИА Новости 2025-09-11T10:25 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, элла памфилова, политика