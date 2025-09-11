Рейтинг@Mail.ru
Информационный центр ЦИК открылся для работы в единый день голосования - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 11.09.2025 (обновлено: 17:55 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/tsentr-2041267902.html
Информационный центр ЦИК открылся для работы в единый день голосования
Информационный центр ЦИК открылся для работы в единый день голосования - РИА Новости, 11.09.2025
Информационный центр ЦИК открылся для работы в единый день голосования
Информационный центр, который будет работать в единый день голосования 2025 года, открылся в четверг в Центральной избирательной комиссии России, передает... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T10:25:00+03:00
2025-09-11T17:55:00+03:00
россия
москва
элла памфилова
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041135050_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_405933d522b7852cd255c57098f95ecf.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Информационный центр, который будет работать в единый день голосования 2025 года, открылся в четверг в Центральной избирательной комиссии России, передает корреспондент РИА Новости. Информационный центр ЦИК России открылся в 10.00 в четверг. Он будет работать в течение трех дней голосования на выборах в ЕДГ-2025. На экранах в инфоцентре транслируется информация о регионах, в которых в единый день голосования пройдут выборы разного уровня. В дни голосования на экранах будут обновляться данные по явке избирателей, а затем результаты выборов. Первым мероприятием, которое пройдет в информационном центре, станет выступление председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой с докладом о готовности избиркомов к проведению выборов. В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. В Москве в ЕДГ-2025 будет создано 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования жителей 19 регионов на выборах высших должностных лиц.
https://ria.ru/20250909/vybory-2040591895.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Инфоцентр, который будет работать в ЕДГ-2025, открылся сегодня в ЦИК
Инфоцентр, который будет работать в ЕДГ-2025, – с 12-го по 14-е сентября - открылся сегодня в ЦИК, передает корреспондент РИА Новости
2025-09-11T10:25
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041135050_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0bf87523c1776e3599cc15c89e8f44ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, элла памфилова, политика
Россия, Москва, Элла Памфилова, Политика
Информационный центр ЦИК открылся для работы в единый день голосования

В ЦИК России открылся информационный центр для голосования 14 сентября

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Информационный центр, который будет работать в единый день голосования 2025 года, открылся в четверг в Центральной избирательной комиссии России, передает корреспондент РИА Новости.
Информационный центр ЦИК России открылся в 10.00 в четверг. Он будет работать в течение трех дней голосования на выборах в ЕДГ-2025.
На экранах в инфоцентре транслируется информация о регионах, в которых в единый день голосования пройдут выборы разного уровня. В дни голосования на экранах будут обновляться данные по явке избирателей, а затем результаты выборов.
Первым мероприятием, которое пройдет в информационном центре, станет выступление председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой с докладом о готовности избиркомов к проведению выборов.
В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. В Москве в ЕДГ-2025 будет создано 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования жителей 19 регионов на выборах высших должностных лиц.
Единый день голосования в России, урна для голосования на дому - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Курской области началось досрочное голосование на выборах
9 сентября, 08:49
 
РоссияМоскваЭлла ПамфиловаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала