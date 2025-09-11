Рейтинг@Mail.ru
На Западном берегу Иордана подорвался автомобиль ЦАХАЛ
14:26 11.09.2025
На Западном берегу Иордана подорвался автомобиль ЦАХАЛ
На Западном берегу Иордана подорвался автомобиль ЦАХАЛ - РИА Новости, 11.09.2025
На Западном берегу Иордана подорвался автомобиль ЦАХАЛ
Военный автомобиль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвался в результате детонации взрывного устройства в районе палестинского города Тулькарм на Западном... РИА Новости, 11.09.2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Военный автомобиль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвался в результате детонации взрывного устройства в районе палестинского города Тулькарм на Западном берегу, сообщила в четверг пресс-служба ЦАХАЛ. &quot;Некоторое время назад во время операции ЦАХАЛ в районе Тулькарма военный автомобиль подорвался в результате детонации взрывного устройства вблизи пограничного забора&quot;, - говорится в сообщении.Военны добавили, что силы ЦАХАЛ окружают город, ставят блокпосты и устраивают проверки в этом районе. Отмечается, что подробности инцидента будут предоставлены позднее.
На Западном берегу Иордана подорвался автомобиль ЦАХАЛ

На Западном берегу в районе Тулькарма подорвался военный автомобиль ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Военный автомобиль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвался в результате детонации взрывного устройства в районе палестинского города Тулькарм на Западном берегу, сообщила в четверг пресс-служба ЦАХАЛ.
"Некоторое время назад во время операции ЦАХАЛ в районе Тулькарма военный автомобиль подорвался в результате детонации взрывного устройства вблизи пограничного забора", - говорится в сообщении.

Военны добавили, что силы ЦАХАЛ окружают город, ставят блокпосты и устраивают проверки в этом районе. Отмечается, что подробности инцидента будут предоставлены позднее.
