На Западном берегу Иордана подорвался автомобиль ЦАХАЛ
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Военный автомобиль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвался в результате детонации взрывного устройства в районе палестинского города Тулькарм на Западном берегу, сообщила в четверг пресс-служба ЦАХАЛ. "Некоторое время назад во время операции ЦАХАЛ в районе Тулькарма военный автомобиль подорвался в результате детонации взрывного устройства вблизи пограничного забора", - говорится в сообщении.Военны добавили, что силы ЦАХАЛ окружают город, ставят блокпосты и устраивают проверки в этом районе. Отмечается, что подробности инцидента будут предоставлены позднее.
