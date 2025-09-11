https://ria.ru/20250911/tsakhal-2041203809.html

На Западном берегу Иордана подорвался автомобиль ЦАХАЛ

На Западном берегу Иордана подорвался автомобиль ЦАХАЛ

2025-09-11T14:26:00+03:00

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Военный автомобиль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвался в результате детонации взрывного устройства в районе палестинского города Тулькарм на Западном берегу, сообщила в четверг пресс-служба ЦАХАЛ. "Некоторое время назад во время операции ЦАХАЛ в районе Тулькарма военный автомобиль подорвался в результате детонации взрывного устройства вблизи пограничного забора", - говорится в сообщении.Военны добавили, что силы ЦАХАЛ окружают город, ставят блокпосты и устраивают проверки в этом районе. Отмечается, что подробности инцидента будут предоставлены позднее.

