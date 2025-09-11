https://ria.ru/20250911/trevoga-2041092443.html

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Беспилотную опасность отменили на территории Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. Режим беспилотной опасности был введен в регионе в 00.37 мск. Он продлился около четырех часов. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко.

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Дарья Буймова

