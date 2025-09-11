https://ria.ru/20250911/transport-2041265768.html
Подготовка общественного транспорта к зиме началась в Подмосковье
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подготовка общественного транспорта к зимнему сезону стартовала в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В этом году специалисты подготовят более 8,5 тысячи автобусов, а также свыше 100 троллейбусов, 50 трамваев и 370 электропоездов. Работы также проведут на автовокзалах и железнодорожных станциях. Процедуры планируют завершить до наступления холодов. "В Подмосковье дважды в год готовят общественный транспорт к летнему и зимнему сезону. Осенью и весной специалисты проверяют системы и оборудование, чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров при разных погодных условиях. В настоящее время необходимо подготовить более 9 тысяч транспортных средств региона к бесперебойной работе в зимний период", – приводит пресс-служба слова министра транспорта Московской области Марата Сибатулина. До ноября планируется замена всех технических жидкостей в автобусах, в них проверят электрооборудование, герметичность всех систем и износ протектора шин. Также специалисты осмотрят производственные базы – ремонтные помещения, электросети, отопление и противопожарное оборудование. Будет произведена закупка необходимых запчастей, технических жидкостей и расходных материалов. Троллейбусы также готовят к зимней эксплуатации. Специалисты проведут техническое обслуживание компрессоров: долив масла и регулярный слив конденсата из пневмосистемы. Особое внимание уделят замене фильтров, смазке ходовой части и дверных механизмов. Выполнят замену масла в гидроусилителе руля и профилактику аккумуляторов. При необходимости зачистят колесные диски и заменят шины с изношенным протектором. Также отремонтируют салонные отопители и утеплят салоны. Для подготовки трамваев осмотрят и заменят люки, крышки панелей, автоматические выключатели, грозоразрядники и стеклоочистители. Отрегулируют рельсовые тормоза, соленоиды и тормозные механизмы. Специалисты проверят систему водоотвода с разворотных колец, очистят стрелочные переводы от воды. В местах подтоплений переведут автоматические стрелки на ручной режим и осмотрят кабельные трассы.
