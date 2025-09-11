https://ria.ru/20250911/tramp-2041131784.html
На публичных мероприятиях Трампа усилят меры безопасности, пишет WSJ
На публичных мероприятиях Трампа усилят меры безопасности, пишет WSJ - РИА Новости, 11.09.2025
На публичных мероприятиях Трампа усилят меры безопасности, пишет WSJ
Меры безопасности, как ожидается, будут усилены на публичных мероприятиях президента США Дональда Трампа после убийства американского консервативного активиста... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T10:40:00+03:00
2025-09-11T10:40:00+03:00
2025-09-11T10:40:00+03:00
в мире
сша
украина
республика крым
чарли кирк
дональд трамп
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/09/1515700955_0:0:4822:2712_1920x0_80_0_0_75622b711b0ea14487ec01bc5c9d3a99.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Меры безопасности, как ожидается, будут усилены на публичных мероприятиях президента США Дональда Трампа после убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка, пишет газета Wall Street Journal. "Ожидается, что на публичных мероприятиях будут усилены меры безопасности", - говорится в публикации. Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
https://ria.ru/20250911/ubijstvo-2041123345.html
сша
украина
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/09/1515700955_535:0:4822:3215_1920x0_80_0_0_319960ad7a2a2f57e120e96e72177c45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, республика крым, чарли кирк, дональд трамп, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Украина, Республика Крым, Чарли Кирк, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
На публичных мероприятиях Трампа усилят меры безопасности, пишет WSJ
WSJ: на публичных мероприятиях Трампа усилят безопасность после убийства Кирка