На публичных мероприятиях Трампа усилят меры безопасности, пишет WSJ - РИА Новости, 11.09.2025
10:40 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/tramp-2041131784.html
На публичных мероприятиях Трампа усилят меры безопасности, пишет WSJ
На публичных мероприятиях Трампа усилят меры безопасности, пишет WSJ - РИА Новости, 11.09.2025
На публичных мероприятиях Трампа усилят меры безопасности, пишет WSJ
Меры безопасности, как ожидается, будут усилены на публичных мероприятиях президента США Дональда Трампа после убийства американского консервативного активиста... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Меры безопасности, как ожидается, будут усилены на публичных мероприятиях президента США Дональда Трампа после убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка, пишет газета Wall Street Journal. "Ожидается, что на публичных мероприятиях будут усилены меры безопасности", - говорится в публикации. Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
На публичных мероприятиях Трампа усилят меры безопасности, пишет WSJ

WSJ: на публичных мероприятиях Трампа усилят безопасность после убийства Кирка

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Меры безопасности, как ожидается, будут усилены на публичных мероприятиях президента США Дональда Трампа после убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка, пишет газета Wall Street Journal.
"Ожидается, что на публичных мероприятиях будут усилены меры безопасности", - говорится в публикации.
Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Экс-депутат Рады рассказал, кому выгодно убийство Кирка
