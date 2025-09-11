https://ria.ru/20250911/tramp-2041089671.html
Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка
Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка
Президент США Дональд Трамп, комментируя убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка, пообещал найти всех и каждого, кто причастен к этому... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T03:53:00+03:00
2025-09-11T03:53:00+03:00
2025-09-11T04:00:00+03:00
в мире
сша
покушение на американского политика чарли кирка
америка
чарли кирк
дональд трамп
кэш патель
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035705984_0:0:1778:1000_1920x0_80_0_0_573be1087721a2589d258ccf091bbfcc.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка, пообещал найти всех и каждого, кто причастен к этому преступлению."Моя администрация найдет всех и каждого, кто участвовал в этом злодеянии и других актах политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают", - объявил президент США в своем видеообращении.Трамп, комментируя убийство Кирка, добавил, что для Америки наступил "темный момент".Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР Кэш Патель сообщил о задержании человека в связи с инцидентом, который был освобожден после допроса.
https://ria.ru/20250911/ubiystvo-2041083111.html
https://ria.ru/20250911/kirk-2041086799.html
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035705984_65:0:1713:1236_1920x0_80_0_0_889c39b99f32e841a35d541150714e51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, покушение на американского политика чарли кирка, америка, чарли кирк, дональд трамп, кэш патель, фбр
В мире, США, Покушение на американского политика Чарли Кирка, Америка, Чарли Кирк, Дональд Трамп, Кэш Патель, ФБР
Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка
Трамп пообещал найти всех и каждого, кто причастен к убийству Кирка