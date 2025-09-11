Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка
03:53 11.09.2025 (обновлено: 04:00 11.09.2025)
Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка
Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка
Президент США Дональд Трамп, комментируя убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка, пообещал найти всех и каждого, кто причастен к этому... РИА Новости, 11.09.2025
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка, пообещал найти всех и каждого, кто причастен к этому преступлению."Моя администрация найдет всех и каждого, кто участвовал в этом злодеянии и других актах политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают", - объявил президент США в своем видеообращении.Трамп, комментируя убийство Кирка, добавил, что для Америки наступил "темный момент".Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР Кэш Патель сообщил о задержании человека в связи с инцидентом, который был освобожден после допроса.
Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка

Трамп пообещал найти всех и каждого, кто причастен к убийству Кирка

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка, пообещал найти всех и каждого, кто причастен к этому преступлению.
"Моя администрация найдет всех и каждого, кто участвовал в этом злодеянии и других актах политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают", - объявил президент США в своем видеообращении.
Губернатор штата Юта назвал убийство Кирка политическим
Губернатор штата Юта назвал убийство Кирка политическим
01:46
Трамп, комментируя убийство Кирка, добавил, что для Америки наступил "темный момент".
Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР Кэш Патель сообщил о задержании человека в связи с инцидентом, который был освобожден после допроса.
Задержанного после убийства Кирка освободили
Задержанного после убийства Кирка освободили
03:06
 
В миреСШАПокушение на американского политика Чарли КиркаАмерикаЧарли КиркДональд ТрампКэш ПательФБР
 
 
