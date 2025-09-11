Токаев прокомментировал предстоящую реформу парламента
Токаев заявил, что вопрос о парламентской республике на повестке дня не стоит
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 11 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне анонсируемой реформы парламента заявил, что вопрос установления в стране парламентской республики на повестке дня не стоит.
В понедельник Токаев заявил о необходимости провести реформу парламента республики и сделать его однопалатным. Казахстанский лидер объявил, что в 2027 году может пройти референдум по парламентской реформе, будут внесены изменения в конституцию. Токаев отметил, что в случае, если казахстанцы придут к общему решению, то такой парламент следует избирать только по партийным спискам.
"Я буду предельно откровенен: суть реформы состоит в дальнейшем укреплении институциональной базы нашей политической системы. Вопрос установления парламентской республики на повестке не стоит. Наша определяющая модель - сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство по-прежнему сохраняется", - завил Токаев на встрече с участниками международного форума конституционного правосудия "Мир и будущее через право" в Астане.
Казахстанский лидер подчеркнул, что постоянство этого принципа демонстрирует предложение провести национальный референдум по парламентской реформе. "Мы должны принимать только консолидированные решения в вопросах, касающихся будущего страны. Поэтому я всегда предварительно анонсирую предстоящие политические планы. Это касалось и реформ предыдущих лет, и референдума по вопросу строительства АЭС", - сказал Токаев.
В Казахстане не должно быть двоевластия, заявил Токаев
3 января, 19:07