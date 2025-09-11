https://ria.ru/20250911/teplokhod-2041255687.html

В Вологодской области сняли с мели теплоход

В Вологодской области сняли с мели теплоход - РИА Новости, 11.09.2025

В Вологодской области сняли с мели теплоход

Пассажирский теплоход "Александра", севший на мель на реке Ковжа в Вологодской области, удалось снять с мели при помощи буксира, судно продолжает рейс,... РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пассажирский теплоход "Александра", севший на мель на реке Ковжа в Вологодской области, удалось снять с мели при помощи буксира, судно продолжает рейс, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 17.15 мск теплоход удалось снять с мели", - сказал собеседник агентства.По его словам, на помощь теплоходу "Александра" пришел спасательный буксир, судно продолжает рейс.Собеседник агентства уточнил, что на борту судна находятся порядка 130 человек.

