https://ria.ru/20250911/teplokhod-2041255687.html
В Вологодской области сняли с мели теплоход
В Вологодской области сняли с мели теплоход - РИА Новости, 11.09.2025
В Вологодской области сняли с мели теплоход
Пассажирский теплоход "Александра", севший на мель на реке Ковжа в Вологодской области, удалось снять с мели при помощи буксира, судно продолжает рейс,... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T17:24:00+03:00
2025-09-11T17:24:00+03:00
2025-09-11T17:30:00+03:00
вологодская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041216499_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b7a365264af227b949a64c9a5ccdb6c8.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пассажирский теплоход "Александра", севший на мель на реке Ковжа в Вологодской области, удалось снять с мели при помощи буксира, судно продолжает рейс, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 17.15 мск теплоход удалось снять с мели", - сказал собеседник агентства.По его словам, на помощь теплоходу "Александра" пришел спасательный буксир, судно продолжает рейс.Собеседник агентства уточнил, что на борту судна находятся порядка 130 человек.
https://ria.ru/20250907/teplohod-2040310778.html
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041216499_0:0:1152:864_1920x0_80_0_0_abdd6ea02dcfb6f866e1fa64265673b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, происшествия
Вологодская область, Происшествия
В Вологодской области сняли с мели теплоход
На реке Ковжа в Вологодской области сняли с мели теплоход "Александра"
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пассажирский теплоход "Александра", севший на мель на реке Ковжа в Вологодской области, удалось снять с мели при помощи буксира, судно продолжает рейс, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 17.15 мск теплоход удалось снять с мели", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на помощь теплоходу "Александра" пришел спасательный буксир, судно продолжает рейс.
Собеседник агентства уточнил, что на борту судна находятся порядка 130 человек.