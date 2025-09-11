https://ria.ru/20250911/teplokhod-2041215626.html

В Вологодской области сел на мель теплоход

11.09.2025

В Вологодской области сел на мель теплоход

Пассажирский теплоход "Александра", который отклонился от курса при следовании из Санкт-Петербурга в Москву, сел на мель в Вологодской области, пострадавших... РИА Новости, 11.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Пассажирский теплоход "Александра", который отклонился от курса при следовании из Санкт-Петербурга в Москву, сел на мель в Вологодской области, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура, организовавшая проверку после этого инцидента."По предварительным данным, 11 сентября теплоход "Александра" при следовании из Санкт-Петербурга в Москву отклонился от курса и сел на мель в акватории реки Ковжи в Белозерском районе Вологодской области. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено", – говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.Отмечается, что пассажирам предоставлены напитки и горячее питание. Собственник судна принимает меры для снятия теплохода с мели.

