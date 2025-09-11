В Вологодской области сел на мель теплоход
В Вологодской области сел на мель пассажирский теплоход "Александра"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Пассажирский теплоход "Александра", который отклонился от курса при следовании из Санкт-Петербурга в Москву, сел на мель в Вологодской области, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура, организовавшая проверку после этого инцидента.
"По предварительным данным, 11 сентября теплоход "Александра" при следовании из Санкт-Петербурга в Москву отклонился от курса и сел на мель в акватории реки Ковжи в Белозерском районе Вологодской области. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено", – говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
Отмечается, что пассажирам предоставлены напитки и горячее питание. Собственник судна принимает меры для снятия теплохода с мели.
