Инфраструктуру осмотрят на дронах на финале чемпионата высоких технологий

профессионалы. сделано в россии

чемпионат «профессионалы»

россия

технологии

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Конкурсанты финала чемпионата высоких технологий будут соревноваться в диагностике и обслуживании инфраструктуры с помощью беспилотных систем, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Состязания будут проходить в рамках компетенции "Беспилотные системы диагностики, обслуживания и ремонта инфраструктуры". "Инфраструктура страны огромна, и ее нужно постоянно обслуживать. Традиционные методы часто опасны, дороги и требуют много времени. Беспилотники делают этот процесс в разы быстрее, безопаснее и дешевле", – рассказала главный эксперт компетенции Анна Булакова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что успех на соревнованиях ждет тех, кто обладает определенным набором профессиональных навыков. "Это гармоничное сочетание компетенций технического специалиста и IT-инженера. Нужно не только управлять беспилотными системами, но и анализировать данные, находить дефекты и оценивать их критичность", — отметила Булакова. Перспективы выпускников этого направления широки: они могут построить карьеру в государственных корпорациях (ОАО "РЖД", группа "Россети" и так далее), стать разработчиками алгоритмов для автономных полетов или техническими экспертами в проектных бюро, уверена главный эксперт. Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения. Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

чемпионат «профессионалы», россия, технологии