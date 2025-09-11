https://ria.ru/20250911/svo-2041164697.html
Волонтеры из Магадана отправили в зону СВО гуманитарную помощь
Волонтеры из Магадана отправили в зону СВО гуманитарную помощь - РИА Новости, 11.09.2025
Волонтеры из Магадана отправили в зону СВО гуманитарную помощь
Волонтеры из Магадана отправили в зону СВО маскировочные сети, хвостовики для дронов, медицинские бинты и другие вещи, сообщил руководитель регионального... РИА Новости, 11.09.2025
МАГАДАН, 11 сен - РИА Новости. Волонтеры из Магадана отправили в зону СВО маскировочные сети, хвостовики для дронов, медицинские бинты и другие вещи, сообщил руководитель регионального отделения "Боевого братства" Эдуард Козлов. "Волонтёры "Боевого братства" отправили на склад в ДНР сборный груз из маскировочных сетей в количестве 25 штук, а также хвостовики, медицинские бинты, влажные салфетки, тёплые носки, и самое ценное — детские письма с пожеланиями Победы нашим бойцам. На складе груз будет распределён по заявкам и доставлен в места дислокаций воинских подразделений", - написал Козлов в своем Telegram-канале.
Волонтеры из Магадана отправили в зону СВО гуманитарную помощь
Маскировочные сети, хвостовики для дронов и бинты отправили магаданцы в зону СВО