Волонтеры из Магадана отправили в зону СВО гуманитарную помощь
Надежные люди
 
12:28 11.09.2025
Волонтеры из Магадана отправили в зону СВО гуманитарную помощь
Волонтеры из Магадана отправили в зону СВО гуманитарную помощь
МАГАДАН, 11 сен - РИА Новости. Волонтеры из Магадана отправили в зону СВО маскировочные сети, хвостовики для дронов, медицинские бинты и другие вещи, сообщил руководитель регионального отделения "Боевого братства" Эдуард Козлов. "Волонтёры "Боевого братства" отправили на склад в ДНР сборный груз из маскировочных сетей в количестве 25 штук, а также хвостовики, медицинские бинты, влажные салфетки, тёплые носки, и самое ценное — детские письма с пожеланиями Победы нашим бойцам. На складе груз будет распределён по заявкам и доставлен в места дислокаций воинских подразделений", - написал Козлов в своем Telegram-канале.
Волонтеры из Магадана отправили в зону СВО гуманитарную помощь

Маскировочные сети, хвостовики для дронов и бинты отправили магаданцы в зону СВО

МАГАДАН, 11 сен - РИА Новости. Волонтеры из Магадана отправили в зону СВО маскировочные сети, хвостовики для дронов, медицинские бинты и другие вещи, сообщил руководитель регионального отделения "Боевого братства" Эдуард Козлов.
"Волонтёры "Боевого братства" отправили на склад в ДНР сборный груз из маскировочных сетей в количестве 25 штук, а также хвостовики, медицинские бинты, влажные салфетки, тёплые носки, и самое ценное — детские письма с пожеланиями Победы нашим бойцам. На складе груз будет распределён по заявкам и доставлен в места дислокаций воинских подразделений", - написал Козлов в своем Telegram-канале.
