https://ria.ru/20250911/svo-2041163836.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр" - РИА Новости, 11.09.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"

Российские подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до 50 военных ВСУ, бронетранспортер, три станции радиоэлектронной борьбы и склад... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T12:25:00+03:00

2025-09-11T12:25:00+03:00

2025-09-11T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

херсонская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до 50 военных ВСУ, бронетранспортер, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степоногорск, Малая Токмачка Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области. Потери противника составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер и 10 автомобилей. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)