Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр" - РИА Новости, 11.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Российские подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до 50 военных ВСУ, бронетранспортер, три станции радиоэлектронной борьбы и склад... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T12:25:00+03:00
2025-09-11T12:25:00+03:00
2025-09-11T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
херсонская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до 50 военных ВСУ, бронетранспортер, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степоногорск, Малая Токмачка Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области. Потери противника составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер и 10 автомобилей. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
запорожская область
херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
