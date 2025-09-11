https://ria.ru/20250911/svo-2041163470.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 11.09.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 520 военнослужащих, немецкий танк Leopard, сообщили в... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T12:24:00+03:00

2025-09-11T12:24:00+03:00

2025-09-11T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

спецоперация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037500191_0:302:2978:1977_1920x0_80_0_0_b81c832781527f5f60eb77ebafdcba90.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 520 военнослужащих, немецкий танк Leopard, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Родинское, Муравка, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 520 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250911/minoborony-2041161758.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация