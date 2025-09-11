https://ria.ru/20250911/svo-2041163470.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 11.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 520 военнослужащих, немецкий танк Leopard, сообщили в... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 520 военнослужащих, немецкий танк Leopard, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Родинское, Муравка, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 520 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
