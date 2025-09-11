https://ria.ru/20250911/sukhov-2041199376.html

"Ни ревности, ни неловкости". Вся правда о русских многоженцах

"Ни ревности, ни неловкости". Вся правда о русских многоженцах

Самый знаменитый многоженец стал фигурантом уголовного дела. Следователи заинтересовались происходящим в семье Ивана Сухова, который воспитывал более 20 детей... РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Лев Северинов. Самый знаменитый многоженец стал фигурантом уголовного дела. Следователи заинтересовались происходящим в семье Ивана Сухова, который воспитывал более 20 детей от нескольких женщин. Что известно о нем и его единомышленниках — в материале РИА Новости.После ток-шоуСледственный комитет России по Владимирской области возбудил уголовное дело против Ивана Сухова по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 135 УК (развратные действия). По результатам могут предъявить обвинения.Как отметили в ведомстве, дело поручил возбудить руководитель регионального следственного управления Артем Кулаков. Все из-за информации, озвученной в эфире федерального телеканала.Судя по всему, речь о выпуске ток-шоу, во время которого дочь Сухова заявила о домогательствах со стороны отца. Сам многоженец это отрицает.Человек из АлександроваПо-настоящему медийной личностью Иван Сухов стал недавно. Однако и раньше предприниматель из Александрова общался с журналистами. Например, три года назад он рассказывал РИА Новости, что воспитывает 12 детей. А всего их у него 25."Старшие выросли, служат в армии. Две дочери вышли за многоженцев — моих друзей, — перечислял он. — Четверых по судам у меня отобрали бывшие".На вопрос о количестве жен ответил: "Напишите: больше одной".История семейного экспериментаСухов объяснял свою позицию просто: в молодости бегал от одной любовницы к другой, пока не понял, что дальше так продолжаться не может. Он собрал семейный совет и объявил, что хочет объединить всех любимых женщин под одной крышей."Кто не захотел — ушли, я их не осуждаю. А те, кто действительно любили, остались", — рассказывал предприниматель.Новых спутниц он находил по-разному. Знакомился в церкви и даже в автобусе. Само собой, пытался через интернет.К слову, в соцсетях есть множество групп "по интересам". В одной из них — в клубе "Вторая жена" — десятки объявлений от желающих создать полигамную семью. Требования к "дополнительным" супругам весьма специфические: от владения рукоделием до "славянской внешности с голубыми глазами". Анкеты девушек долго там не задерживаются — организаторы утверждают, что "мужей они находят моментально".Жизнь по особым правиламОдна из жен Сухова, Анна, рассказывала, как устроен быт их необычной семьи. В прошлом — следователь, после знакомства с Иваном на сайте отказалась от работы: муж убежден, что надо заниматься только домашним хозяйством."В тот же день после смены мы поехали к Ивану в гости. До сих пор не забыла, как меня встретили: не было ни сцен ревности, ни неловкости", — вспоминала она.Уже через два дня девушка перебралась к Суховым. Признавалась, что поначалу ревновала, но не к предыдущим женам, а к последующим. Со временем "поняла природу этих эмоций, научилась их контролировать".Внимание в семье глава распределял по собственному желанию. "Считаю нужным сегодня с одной провести время — так и будет. Хочу с несколькими съездить куда-то, а кого-то оставить на хозяйстве — мое право. Им достаточно. Было бы плохо, давно бы ушли", — объяснял Сухов.Коллега по убеждениямОн не единственный в России, кто практикует многоженство. Сами сторонники полигамии называют разное число единомышленников: от нескольких сотен до десяти тысяч. Некоторые убеждены, что возрождают "древнюю славянскую традицию", существовавшую задолго до христианства.В том же Александрове живет предприниматель Сергей Дудин. Он рассказывал, что о большой семье мечтал с 11 лет, когда гостил в деревне и обратил внимание на многодетных соседей."Я понял, что мечтаю о таком же. Но тех нагрузок, которые испытывали эти люди, не хотел. Они выглядели гораздо старше моих родителей, хотя были того же возраста. Тогда я понял: для большого хозяйства одной жены мало", — объяснял предприниматель.И не скрывал, что "плотская сторона" тоже повлияла: "Слишком высокое либидо. Но изменять, бегать от одной любовницы к другой, как делает большинство мужчин, казалось постыдным. Поэтому почти сразу после знакомства я заявил первой жене, что, скорее всего, она будет не единственной".Тогда Диана восприняла это не более чем фантазию. И сильно сомневалась, что кто-то согласится. Но через три года вместе с ними стала жить Марина. Причем супругу, по сути, поставил перед фактом. Логику предприниматель пояснил так: не будет же директор интересоваться у сотрудников, как ему надо управлять фирмой.Вообще, жизнь в его семье строго регламентирована. Сергей ежедневно утверждает расписание, где указаны домашние обязанности каждой жены и распределено его личное время с ними."У нас в доме только я регулирую уклад жизни. Я как единственный начальник нашего "предприятия" под названием "семья" несу ответственность за всех участников этого союза", — пояснял Дудин.Темная сторонаМногоженство с точки зрения российского законодательства — вне правового поля. Признается только брак двух людей, поэтому полигамные семьи сильно рискуют."Права на имущество есть только у той, чей брак заключен в загсе. Прочие в случае смерти главы семьи остаются ни с чем. Конечно, если иное не отражено в завещании", — объясняла адвокат Анна Лукирская.В то же время рожденные в таких союзах дети наследуют наравне с братьями и сестрами, появившимися в официальном браке. Юрист подчеркнула: "Но и здесь есть нюансы. После кончины супруга половина может отойти к законной жене — как ее доля в совместно нажитом имуществе. Остальное делят между всеми наследниками".Впрочем, проблемы полигамных семей не ограничиваются только вопросами гражданского права. Как показывает ситуация с Иваном Суховым, такими экспериментами рано или поздно могут заинтересоваться уже силовики.

