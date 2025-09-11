Многоженца Сухова вызвали на допрос
Многоженца Сухова вызвали на допрос по делу о развратных действиях
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Многоженец Иван Сухов получил официальный вызов на допрос в Следственный комитет РФ по уголовному делу о развратных действиях, сообщил его адвокат Александр Почуев.
"Иван Сухов получил официальный вызов на допрос в Следственный комитет РФ и в ближайшее время явится для производства следственных действий в добровольном порядке",- сообщил адвокат в своем Telegram-канале.
Свою вину Сухов не признает. При этом в настоящее время он не является ни подозреваемым, ни обвиняемым по делу.
Как сообщали в СУСК по Владимирской области, в отношении Сухова возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).
Как отмечали в ведомстве, дело возбуждено по поручению руководителя регионального следственного управления СК Артема Кулакова по доводам, озвученным в эфире федерального телеканала, о совершении мужчиной преступления против половой неприкосновенности дочери.
В декабре Сухов дал интервью одной из российских журналисток, в котором рассказал о том, что имеет три жены и 14 детей, с которыми проживает в трехкомнатной квартире в Москве. На интервью Сухов утверждал, что достаточно зарабатывает и обеспечивает всех членов семьи. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская тогда отмечала, что находится на связи с семьей. Последний раз Сухов обращался к ней с просьбой помочь подобрать хорошие самоучители по программированию для его детей. Этот запрос был передан в министерство цифрового развития, где поддержали инициативу, предоставив комплект учебных материалов для них.