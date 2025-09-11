https://ria.ru/20250911/suhov-2041243662.html

Многоженца Сухова вызвали на допрос

2025-09-11T16:43:00+03:00

происшествия

россия

москва

владимирская область

александр почуев (адвокат)

ольга ярославская

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Многоженец Иван Сухов получил официальный вызов на допрос в Следственный комитет РФ по уголовному делу о развратных действиях, сообщил его адвокат Александр Почуев. "Иван Сухов получил официальный вызов на допрос в Следственный комитет РФ и в ближайшее время явится для производства следственных действий в добровольном порядке",- сообщил адвокат в своем Telegram-канале. Свою вину Сухов не признает. При этом в настоящее время он не является ни подозреваемым, ни обвиняемым по делу. Как сообщали в СУСК по Владимирской области, в отношении Сухова возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Как отмечали в ведомстве, дело возбуждено по поручению руководителя регионального следственного управления СК Артема Кулакова по доводам, озвученным в эфире федерального телеканала, о совершении мужчиной преступления против половой неприкосновенности дочери. В декабре Сухов дал интервью одной из российских журналисток, в котором рассказал о том, что имеет три жены и 14 детей, с которыми проживает в трехкомнатной квартире в Москве. На интервью Сухов утверждал, что достаточно зарабатывает и обеспечивает всех членов семьи. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская тогда отмечала, что находится на связи с семьей. Последний раз Сухов обращался к ней с просьбой помочь подобрать хорошие самоучители по программированию для его детей. Этот запрос был передан в министерство цифрового развития, где поддержали инициативу, предоставив комплект учебных материалов для них.

россия

москва

владимирская область

2025

Варвара Скокшина

