Рейтинг@Mail.ru
"Останется одна". Что предсказывал афонский старец Аристоклий - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/starets-2041258188.html
"Останется одна". Что предсказывал афонский старец Аристоклий
"Останется одна". Что предсказывал афонский старец Аристоклий - РИА Новости, 11.09.2025
"Останется одна". Что предсказывал афонский старец Аристоклий
Его слова воспринимали как руководство, а советы считались голосом свыше. Его видения, описанные более ста лет назад, сегодня кажутся удивительно точными. Что... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T19:00:00+03:00
2025-09-11T19:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156266/16/1562661610_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_c7db6cd3009de9ce17d56d81ed6b0fe8.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Его слова воспринимали как руководство, а советы считались голосом свыше. Его видения, описанные более ста лет назад, сегодня кажутся удивительно точными. Что же предсказывал старец Аристоклий Афонский?Старец из Оренбургской губернииАлексей Амвросиев (в миру) появился на свет в 1846 году в Оренбургской губернии. Юноша рано почувствовал призвание к духовной жизни, и его путь вскоре привел на Святую гору Афон, где он принял монашеский постриг с именем Аристоклий.Большую часть своей жизни он провел именно там, вдали от мирской суеты, но при этом сохранил удивительное влияние на людей. К нему приезжали не только простые паломники, но и представители высшего общества.В 2004 году Русская православная церковь причислила Аристоклия к лику святых.На заре XX века Россия готовилась пережить годы, которые перевернут ее судьбу. Аристоклий предвидел грядущую революцию, мировые войны, а также распад империй. Его слова были полны тревоги, но при этом несли надежду: испытания нужны для того, чтобы народ укрепил веру и не потерял духовную основу.Особое место в его пророчествах занимала тема будущего страны. Старец говорил, что Россию будут отвергать союзники, весь мир обернется против нее. Но именно в этом одиночестве, когда, казалось бы, не останется поддержки, проявится особая сила."Все страны покинут Россию"Самая часто цитируемая фраза святого звучит так:"Все страны покинут Россию, отвергнут ее, оставив наедине с собой. И это для того, чтобы русский народ возложил все свои надежды исключительно на милость Господню".В отличие от многих, Аристоклий не ограничивался общими образами. Он оставлял конкретные наставления."Не покидайте своих мест. Примите свой крест и пребудьте там, где вы есть. Гонения будут изощренными и коварными. Особое спасение обретут те, кто поддержит храмы и духовенство", — говорил он.Эти слова можно трактовать как призыв к внутренней стойкости. Неважно, какие испытания обрушатся на страну, важнее сохранить веру и верность отчизне.Предсказания Аристоклия удивительным образом перекликаются с высказываниями других духовных наставников. Английский миссионер Хадсон Тейлор еще в XIX веке говорил о масштабной войне и последующем духовном возрождении, которое придет из России.Греческий старец Паисий Святогорец упоминал загадочное "двухсотмиллионное воинство с востока".Таким образом, складывается общая картина: Россия переживает период тяжелых испытаний, пройдя которые у нее начнется качественно новый этап."Финал придет оттуда"Особенно загадочными остаются слова Аристоклия о том, что "завершение наступит через Китай". Он говорил о "невиданном взрыве" и "Божьем чуде", которое изменит ход событий.На рубеже XIX-XX веков Китай был довольно слаб. Тогда его едва ли можно было представить как силу, способную определять судьбу мира. Но сегодня ситуация иная: это лидирующая держава в мире, чье влияние с каждым годом растет.Возможно, старец Аристоклий именно в этом контексте намекал на важную роль Востока и "финале, который придет оттуда".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156266/16/1562661610_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_efddc615f4758b0397b7760fba98855d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

"Останется одна". Что предсказывал афонский старец Аристоклий

© Depositphotos.com / Nomadsoul1Монах
Монах - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Depositphotos.com / Nomadsoul1
Монах
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Его слова воспринимали как руководство, а советы считались голосом свыше. Его видения, описанные более ста лет назад, сегодня кажутся удивительно точными. Что же предсказывал старец Аристоклий Афонский?

Старец из Оренбургской губернии

Алексей Амвросиев (в миру) появился на свет в 1846 году в Оренбургской губернии. Юноша рано почувствовал призвание к духовной жизни, и его путь вскоре привел на Святую гору Афон, где он принял монашеский постриг с именем Аристоклий.
Большую часть своей жизни он провел именно там, вдали от мирской суеты, но при этом сохранил удивительное влияние на людей. К нему приезжали не только простые паломники, но и представители высшего общества.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРусский Свято-Пантелеимонов монастырь на территории автономного монашеского государства Святой горы Афон, 2016 год
Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на территории автономного монашеского государства Святой Горы Афон. 2016 год - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на территории автономного монашеского государства Святой горы Афон, 2016 год
В 2004 году Русская православная церковь причислила Аристоклия к лику святых.
На заре XX века Россия готовилась пережить годы, которые перевернут ее судьбу. Аристоклий предвидел грядущую революцию, мировые войны, а также распад империй. Его слова были полны тревоги, но при этом несли надежду: испытания нужны для того, чтобы народ укрепил веру и не потерял духовную основу.
Особое место в его пророчествах занимала тема будущего страны. Старец говорил, что Россию будут отвергать союзники, весь мир обернется против нее. Но именно в этом одиночестве, когда, казалось бы, не останется поддержки, проявится особая сила.

"Все страны покинут Россию"

Самая часто цитируемая фраза святого звучит так:
"Все страны покинут Россию, отвергнут ее, оставив наедине с собой. И это для того, чтобы русский народ возложил все свои надежды исключительно на милость Господню".
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСвященнослужитель держит православный крест
Священнослужитель держит православный крест - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Священнослужитель держит православный крест
В отличие от многих, Аристоклий не ограничивался общими образами. Он оставлял конкретные наставления.
"Не покидайте своих мест. Примите свой крест и пребудьте там, где вы есть. Гонения будут изощренными и коварными. Особое спасение обретут те, кто поддержит храмы и духовенство", — говорил он.
Эти слова можно трактовать как призыв к внутренней стойкости. Неважно, какие испытания обрушатся на страну, важнее сохранить веру и верность отчизне.
Предсказания Аристоклия удивительным образом перекликаются с высказываниями других духовных наставников. Английский миссионер Хадсон Тейлор еще в XIX веке говорил о масштабной войне и последующем духовном возрождении, которое придет из России.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСпасо-Евфимиев монастырь в Суздале
Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале
Греческий старец Паисий Святогорец упоминал загадочное "двухсотмиллионное воинство с востока".
Таким образом, складывается общая картина: Россия переживает период тяжелых испытаний, пройдя которые у нее начнется качественно новый этап.

"Финал придет оттуда"

Особенно загадочными остаются слова Аристоклия о том, что "завершение наступит через Китай". Он говорил о "невиданном взрыве" и "Божьем чуде", которое изменит ход событий.
На рубеже XIX-XX веков Китай был довольно слаб. Тогда его едва ли можно было представить как силу, способную определять судьбу мира. Но сегодня ситуация иная: это лидирующая держава в мире, чье влияние с каждым годом растет.
© AP Photo / Rafiq MaqboolСимволика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возле железнодорожного вокзала в Тяньцзине
Символика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возле железнодорожного вокзала в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Символика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возле железнодорожного вокзала в Тяньцзине
Возможно, старец Аристоклий именно в этом контексте намекал на важную роль Востока и "финале, который придет оттуда".
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала