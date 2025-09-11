Рейтинг@Mail.ru
Глава бюро Госдепа по делам Европы прибыл в Армению
20:00 11.09.2025 (обновлено: 23:56 11.09.2025)
Глава бюро Госдепа по делам Европы прибыл в Армению
ЕРЕВАН, 11 сен – РИА Новости. Руководитель бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Брендан Ханрахан прибыл в Армению в четверг с двухдневным визитом, сообщает в четверг пресс-служба американского посольства в Ереване. "Руководитель бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США Брендан Ханрахан будет находиться в Армении 11-12 сентября", - говорится в сообщении. В посольстве отметили, что этот визит подчеркивает общую приверженность Соединенных Штатов и Армении содействию миру и стабильности в регионе Южного Кавказа. "Развивая основы нашего стратегического партнерства, мы продолжаем укреплять двусторонние связи и изучаем возможности сотрудничества в ключевых сферах, представляющих обоюдный интерес", - заявили в пресс-службе.
Глава бюро Госдепа по делам Европы прибыл в Армению

ЕРЕВАН, 11 сен – РИА Новости. Руководитель бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Брендан Ханрахан прибыл в Армению в четверг с двухдневным визитом, сообщает в четверг пресс-служба американского посольства в Ереване.
"Руководитель бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США Брендан Ханрахан будет находиться в Армении 11-12 сентября", - говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что этот визит подчеркивает общую приверженность Соединенных Штатов и Армении содействию миру и стабильности в регионе Южного Кавказа.
"Развивая основы нашего стратегического партнерства, мы продолжаем укреплять двусторонние связи и изучаем возможности сотрудничества в ключевых сферах, представляющих обоюдный интерес", - заявили в пресс-службе.
