https://ria.ru/20250911/ssha-2041328661.html

Глава бюро Госдепа по делам Европы прибыл в Армению

Глава бюро Госдепа по делам Европы прибыл в Армению - РИА Новости, 11.09.2025

Глава бюро Госдепа по делам Европы прибыл в Армению

Руководитель бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Брендан Ханрахан прибыл в Армению в четверг с двухдневным визитом, сообщает в четверг... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T20:00:00+03:00

2025-09-11T20:00:00+03:00

2025-09-11T23:56:00+03:00

в мире

армения

европа

евразия

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967829738_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_96a9368ebc65b18f29e82dec9b987496.jpg

ЕРЕВАН, 11 сен – РИА Новости. Руководитель бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Брендан Ханрахан прибыл в Армению в четверг с двухдневным визитом, сообщает в четверг пресс-служба американского посольства в Ереване. "Руководитель бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США Брендан Ханрахан будет находиться в Армении 11-12 сентября", - говорится в сообщении. В посольстве отметили, что этот визит подчеркивает общую приверженность Соединенных Штатов и Армении содействию миру и стабильности в регионе Южного Кавказа. "Развивая основы нашего стратегического партнерства, мы продолжаем укреплять двусторонние связи и изучаем возможности сотрудничества в ключевых сферах, представляющих обоюдный интерес", - заявили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250911/armeniya-2041324934.html

армения

европа

евразия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, европа, евразия, государственный департамент сша