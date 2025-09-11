Рейтинг@Mail.ru
США назначили вознаграждение за информацию о причастных к убийству Кирка
19:53 11.09.2025 (обновлено: 20:05 11.09.2025)
США назначили вознаграждение за информацию о причастных к убийству Кирка
2025-09-11T19:53:00+03:00
2025-09-11T20:05:00+03:00
ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило вознаграждение в размере до 100 тысяч долларов за информацию, которая поможет установить личность и задержать причастных к убийству активиста Чарли Кирка в штате Юта, говорится в обнародованном в четверг заявлении ведомства."ФБР предлагает вознаграждение до 100 тысяч долларов за сведения, которые приведут к установлению личности и аресту лица или лиц, ответственных за убийство Чарли Кирка", - говорится в заявлении бюро.Желающим сообщить данные предлагается позвонить по номеру телефона ФБР или направить соответствующие фото- и видеоматериалы через сайт бюро.Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило вознаграждение в размере до 100 тысяч долларов за информацию, которая поможет установить личность и задержать причастных к убийству активиста Чарли Кирка в штате Юта, говорится в обнародованном в четверг заявлении ведомства.
"ФБР предлагает вознаграждение до 100 тысяч долларов за сведения, которые приведут к установлению личности и аресту лица или лиц, ответственных за убийство Чарли Кирка", - говорится в заявлении бюро.
Желающим сообщить данные предлагается позвонить по номеру телефона ФБР или направить соответствующие фото- и видеоматериалы через сайт бюро.
Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
