Подозреваемый в убийстве Заруцкой обвинил власти в контроле над его мозгом

2025-09-11T17:04:00+03:00

2025-09-11T17:04:00+03:00

2025-09-11T17:34:00+03:00

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве в США украинской беженки Ирины Заруцкой афроамериканец Декарлос Браун-младший заявил, что правительство внедрило в его мозг "инородные материалы", с помощью которых контролировало его действия, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на его разговор с сестрой. Сестра подозреваемого поделилась с газетой аудиозаписью телефонного разговора, который состоялся через шесть дней после задержания Брауна-младшего. "Слышно, как 34-летний мужчина... рассказывает своей сестре, что, по его мнению, правительство внедрило в его мозг "инородные материалы" и контролировало его действия, когда он набросился с ножом на Ирину", - пишет издание. По данным издания, Браун-младший говорил о нападавшем на Заруцкую в третьем лице. Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики.

2025

