Подозреваемый в убийстве Заруцкой обвинил власти в контроле над его мозгом - РИА Новости, 11.09.2025
17:04 11.09.2025 (обновлено: 17:34 11.09.2025)
Подозреваемый в убийстве Заруцкой обвинил власти в контроле над его мозгом
в мире
сша
украина
дональд трамп
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве в США украинской беженки Ирины Заруцкой афроамериканец Декарлос Браун-младший заявил, что правительство внедрило в его мозг "инородные материалы", с помощью которых контролировало его действия, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на его разговор с сестрой. Сестра подозреваемого поделилась с газетой аудиозаписью телефонного разговора, который состоялся через шесть дней после задержания Брауна-младшего. "Слышно, как 34-летний мужчина... рассказывает своей сестре, что, по его мнению, правительство внедрило в его мозг "инородные материалы" и контролировало его действия, когда он набросился с ножом на Ирину", - пишет издание. По данным издания, Браун-младший говорил о нападавшем на Заруцкую в третьем лице. Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики.
в мире, сша, украина, дональд трамп
В мире, США, Украина, Дональд Трамп
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве в США украинской беженки Ирины Заруцкой афроамериканец Декарлос Браун-младший заявил, что правительство внедрило в его мозг "инородные материалы", с помощью которых контролировало его действия, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на его разговор с сестрой.
Сестра подозреваемого поделилась с газетой аудиозаписью телефонного разговора, который состоялся через шесть дней после задержания Брауна-младшего.
"Слышно, как 34-летний мужчина... рассказывает своей сестре, что, по его мнению, правительство внедрило в его мозг "инородные материалы" и контролировало его действия, когда он набросился с ножом на Ирину", - пишет издание.
По данным издания, Браун-младший говорил о нападавшем на Заруцкую в третьем лице.
Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики.
Трамп призвал приговорить убийцу украинской беженки к смертной казни
