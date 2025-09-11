Подозреваемый в убийстве Заруцкой обвинил власти в контроле над его мозгом
Подозреваемый в убийстве Заруцкой заявил о инородных материалах в мозге
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве в США украинской беженки Ирины Заруцкой афроамериканец Декарлос Браун-младший заявил, что правительство внедрило в его мозг "инородные материалы", с помощью которых контролировало его действия, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на его разговор с сестрой.
Сестра подозреваемого поделилась с газетой аудиозаписью телефонного разговора, который состоялся через шесть дней после задержания Брауна-младшего.
"Слышно, как 34-летний мужчина... рассказывает своей сестре, что, по его мнению, правительство внедрило в его мозг "инородные материалы" и контролировало его действия, когда он набросился с ножом на Ирину", - пишет издание.
По данным издания, Браун-младший говорил о нападавшем на Заруцкую в третьем лице.
Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики.