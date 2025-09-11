Мадуро объявил о запуске операции по обеспечению обороны страны
Мадуро объявил о запуске операции по обеспечению комплексной обороны Венесуэлы
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о запуске операции по обеспечению комплексной обороны страны.
"Даю ход этой операции в рамках концепции комплексной обороны страны — концепции активного сопротивления народа и постоянных наступательных действий в этой фундаментальной битве за достижение и укрепление мира", — сказал он во время публичного выступления, транслировавшегося на его YouTube-канале.
По словам Мадуро, операция под названием "Независимость-200" пройдет на всей территории страны, а в составе вооруженных сил создадут 284 фронта.
"Венесуэла хочет мира и права развиваться по собственной модели. Мы не хотим мира колоний, рабства. <...> Мы будем защищать и укреплять мир, который мы завоевали собственными силами, в совершенном национальном единстве", — подчеркнул президент.
Обострение между США и Венесуэлой
- В середине августа Соединенные Штаты направили к берегам Венесуэлы три корабля, на борту которых могут находиться до четырех тысяч морпехов.
- Как пояснили в Белом доме, Трамп готов задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком и не исключает возможности военной операции в латиноамериканской стране.
Перед этим генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать Мадуро. По ее утверждению, президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.
- Мадуро в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета и недопущения вмешательства "империи" в дела страны.
- Второго сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, как он утверждает, из Венесуэлы.
- Мадуро обвинил главу Госдепа в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Трампа в вооруженную авантюру против латиноамериканской страны.
- Пятого сентября президент Венесуэлы заявил о начале работы общинных отрядов милиции на базе 15 тысяч участков народной обороны, в которые планируют мобилизовать более восьми миллионов человек.
- На фоне происходящего Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса подтвердили поддержку Венесуэлы и призвали уважать международное право и территориальную целостность государства.