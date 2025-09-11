https://ria.ru/20250911/ssha-2041220559.html

Мадуро объявил о запуске операции по обеспечению обороны страны

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о запуске операции по обеспечению комплексной обороны страны. "Даю ход этой операции в рамках концепции комплексной обороны страны — концепции активного сопротивления народа и постоянных наступательных действий в этой фундаментальной битве за достижение и укрепление мира", — сказал он во время публичного выступления, транслировавшегося на его YouTube-канале. По словам Мадуро, операция под названием "Независимость-200" пройдет на всей территории страны, а в составе вооруженных сил создадут 284 фронта. "Венесуэла хочет мира и права развиваться по собственной модели. Мы не хотим мира колоний, рабства. <...> Мы будем защищать и укреплять мир, который мы завоевали собственными силами, в совершенном национальном единстве", — подчеркнул президент.Обострение между США и Венесуэлой

