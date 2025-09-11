Рейтинг@Mail.ru
Мадуро объявил о запуске операции по обеспечению обороны страны
15:23 11.09.2025 (обновлено: 18:16 11.09.2025)
Мадуро объявил о запуске операции по обеспечению обороны страны
Мадуро объявил о запуске операции по обеспечению обороны страны - РИА Новости, 11.09.2025
Мадуро объявил о запуске операции по обеспечению обороны страны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о запуске операции по обеспечению комплексной обороны страны. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о запуске операции по обеспечению комплексной обороны страны. "Даю ход этой операции в рамках концепции комплексной обороны страны — концепции активного сопротивления народа и постоянных наступательных действий в этой фундаментальной битве за достижение и укрепление мира", — сказал он во время публичного выступления, транслировавшегося на его YouTube-канале. По словам Мадуро, операция под названием "Независимость-200" пройдет на всей территории страны, а в составе вооруженных сил создадут 284 фронта. "Венесуэла хочет мира и права развиваться по собственной модели. Мы не хотим мира колоний, рабства. <...> Мы будем защищать и укреплять мир, который мы завоевали собственными силами, в совершенном национальном единстве", — подчеркнул президент.
Мадуро объявил о запуске операции по обеспечению обороны страны

Мадуро объявил о запуске операции по обеспечению комплексной обороны Венесуэлы

© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о запуске операции по обеспечению комплексной обороны страны.
"Даю ход этой операции в рамках концепции комплексной обороны страны — концепции активного сопротивления народа и постоянных наступательных действий в этой фундаментальной битве за достижение и укрепление мира", — сказал он во время публичного выступления, транслировавшегося на его YouTube-канале.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
США пытаются скрыть колонизацию Венесуэлы, заявил Мадуро
9 сентября, 14:59
По словам Мадуро, операция под названием "Независимость-200" пройдет на всей территории страны, а в составе вооруженных сил создадут 284 фронта.
"Венесуэла хочет мира и права развиваться по собственной модели. Мы не хотим мира колоний, рабства. <...> Мы будем защищать и укреплять мир, который мы завоевали собственными силами, в совершенном национальном единстве", — подчеркнул президент.
F-35 сбрасывает инертную бомбу B61-12 - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
США рассматривают возможность ударов по Венесуэле, утверждает CNN
6 сентября, 03:06

Обострение между США и Венесуэлой

  • В середине августа Соединенные Штаты направили к берегам Венесуэлы три корабля, на борту которых могут находиться до четырех тысяч морпехов.
  • Как пояснили в Белом доме, Трамп готов задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком и не исключает возможности военной операции в латиноамериканской стране.

Перед этим генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать Мадуро. По ее утверждению, президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.

  • Мадуро в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета и недопущения вмешательства "империи" в дела страны.
  • Второго сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, как он утверждает, из Венесуэлы.
  • Мадуро обвинил главу Госдепа в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Трампа в вооруженную авантюру против латиноамериканской страны.
  • Пятого сентября президент Венесуэлы заявил о начале работы общинных отрядов милиции на базе 15 тысяч участков народной обороны, в которые планируют мобилизовать более восьми миллионов человек.
  • На фоне происходящего Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса подтвердили поддержку Венесуэлы и призвали уважать международное право и территориальную целостность государства.
Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Группа в защиту Устава ООН осудила эскалацию агрессии США против Венесуэлы
Вчера, 04:35
 
