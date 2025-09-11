https://ria.ru/20250911/ssha-2041209470.html

Представитель Трампа рассказал о нормализации отношений с Белоруссией

Представитель Трампа рассказал о нормализации отношений с Белоруссией - РИА Новости, 11.09.2025

Представитель Трампа рассказал о нормализации отношений с Белоруссией

Представитель президента США Джон Коул заявил, что лидеры США и Белоруссии Дональд Трамп и Александр Лукашенко сделают все, чтобы нормализовать отношения двух...

МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Представитель президента США Джон Коул заявил, что лидеры США и Белоруссии Дональд Трамп и Александр Лукашенко сделают все, чтобы нормализовать отношения двух стран."Я уверен, что удовлетворен будет результатами нашей встречи и президент Трамп после того, как я доложу ему об этих результатах. Наши президенты, президенты Белоруссии и США - это такие лидеры, которые сделают все для того, чтобы нормализовать наши отношения и концентрироваться при этом не на различиях, а на общих моментах", - сказал он журналистам по итогам встречи с Лукашенко в четверг в Минске.Видео общения с журналистами опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".

