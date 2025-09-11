Рейтинг@Mail.ru
Представитель Трампа рассказал о нормализации отношений с Белоруссией
14:51 11.09.2025 (обновлено: 15:00 11.09.2025)
Представитель Трампа рассказал о нормализации отношений с Белоруссией
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Представитель президента США Джон Коул заявил, что лидеры США и Белоруссии Дональд Трамп и Александр Лукашенко сделают все, чтобы нормализовать отношения двух стран."Я уверен, что удовлетворен будет результатами нашей встречи и президент Трамп после того, как я доложу ему об этих результатах. Наши президенты, президенты Белоруссии и США - это такие лидеры, которые сделают все для того, чтобы нормализовать наши отношения и концентрироваться при этом не на различиях, а на общих моментах", - сказал он журналистам по итогам встречи с Лукашенко в четверг в Минске.Видео общения с журналистами опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
в мире, белоруссия, сша, минск, александр лукашенко, дональд трамп
В мире, Белоруссия, США, Минск, Александр Лукашенко, Дональд Трамп
Представитель Трампа рассказал о нормализации отношений с Белоруссией

Коул: Трамп и Лукашенко сделают все для нормализации отношений двух стран

© Пул Первого/TelegramВстреча Александра Лукашенко и Джона Коула
Встреча Александра Лукашенко и Джона Коула
© Пул Первого/Telegram
Встреча Александра Лукашенко и Джона Коула
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Представитель президента США Джон Коул заявил, что лидеры США и Белоруссии Дональд Трамп и Александр Лукашенко сделают все, чтобы нормализовать отношения двух стран.
"Я уверен, что удовлетворен будет результатами нашей встречи и президент Трамп после того, как я доложу ему об этих результатах. Наши президенты, президенты Белоруссии и США - это такие лидеры, которые сделают все для того, чтобы нормализовать наши отношения и концентрироваться при этом не на различиях, а на общих моментах", - сказал он журналистам по итогам встречи с Лукашенко в четверг в Минске.
Видео общения с журналистами опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Лукашенко по просьбе Трампа помиловал 14 иностранных граждан
В миреБелоруссияСШАМинскАлександр ЛукашенкоДональд Трамп
 
 
