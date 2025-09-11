Рейтинг@Mail.ru
США хотят улучшить отношения с Белоруссией, заявил представитель Трампа - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 11.09.2025 (обновлено: 14:24 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/ssha-2041202809.html
США хотят улучшить отношения с Белоруссией, заявил представитель Трампа
США хотят улучшить отношения с Белоруссией, заявил представитель Трампа - РИА Новости, 11.09.2025
США хотят улучшить отношения с Белоруссией, заявил представитель Трампа
Представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко заявил, что Америка очень хочет нормализовать... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T14:22:00+03:00
2025-09-11T14:24:00+03:00
в мире
америка
белоруссия
александр лукашенко
дональд трамп
белавиа
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041198633_0:0:1688:950_1920x0_80_0_0_4b511cb36fc0ef9a2a6e8af39ab2d823.jpg
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко заявил, что Америка очень хочет нормализовать отношения с Белоруссией, а снятие санкций с Белавиа - лишь начало процесса нормализации, сообщило госагентство Белта."Мы очень хотим нормализовать наши двусторонние отношения между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами и готовы сделать всё для того, чтобы эта нормализация произошла. Снятие санкций (в отношении авиакомпании "Белавиа" - ред.), о котором мы сейчас на этой встрече объявили, - это только начало. И если мы придем к правильным решениям в ходе нашего обсуждения, нашей встречи по остальным лицам, которые удерживаются (по заключенным - ред.), я думаю, что мы сможем достичь очень многого на пути нормализации", - сказал Коул.
https://ria.ru/20250911/ssha-2041201599.html
америка
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041198633_372:0:1639:950_1920x0_80_0_0_5b295f9bf8e16cad467d4bab4fac73a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, америка, белоруссия, александр лукашенко, дональд трамп, белавиа, сша
В мире, Америка, Белоруссия, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Белавиа, США
США хотят улучшить отношения с Белоруссией, заявил представитель Трампа

Коул: США хотят нормализовать отношения с Белоруссией

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Встреча Александра Лукашенко и Джона Коула
Встреча Александра Лукашенко и Джона Коула - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Встреча Александра Лукашенко и Джона Коула
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко заявил, что Америка очень хочет нормализовать отношения с Белоруссией, а снятие санкций с Белавиа - лишь начало процесса нормализации, сообщило госагентство Белта.
"Мы очень хотим нормализовать наши двусторонние отношения между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами и готовы сделать всё для того, чтобы эта нормализация произошла. Снятие санкций (в отношении авиакомпании "Белавиа" - ред.), о котором мы сейчас на этой встрече объявили, - это только начало. И если мы придем к правильным решениям в ходе нашего обсуждения, нашей встречи по остальным лицам, которые удерживаются (по заключенным - ред.), я думаю, что мы сможем достичь очень многого на пути нормализации", - сказал Коул.
Встреча Александра Лукашенко и Джона Коула - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
США сняли санкции с "Белавиа"
14:20
 
В миреАмерикаБелоруссияАлександр ЛукашенкоДональд ТрампБелавиаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала