США хотят улучшить отношения с Белоруссией, заявил представитель Трампа

США хотят улучшить отношения с Белоруссией, заявил представитель Трампа - РИА Новости, 11.09.2025

США хотят улучшить отношения с Белоруссией, заявил представитель Трампа

Представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко заявил, что Америка очень хочет нормализовать... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T14:22:00+03:00

2025-09-11T14:22:00+03:00

2025-09-11T14:24:00+03:00

в мире

америка

белоруссия

александр лукашенко

дональд трамп

белавиа

сша

МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко заявил, что Америка очень хочет нормализовать отношения с Белоруссией, а снятие санкций с Белавиа - лишь начало процесса нормализации, сообщило госагентство Белта."Мы очень хотим нормализовать наши двусторонние отношения между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами и готовы сделать всё для того, чтобы эта нормализация произошла. Снятие санкций (в отношении авиакомпании "Белавиа" - ред.), о котором мы сейчас на этой встрече объявили, - это только начало. И если мы придем к правильным решениям в ходе нашего обсуждения, нашей встречи по остальным лицам, которые удерживаются (по заключенным - ред.), я думаю, что мы сможем достичь очень многого на пути нормализации", - сказал Коул.

америка

белоруссия

сша

