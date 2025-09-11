https://ria.ru/20250911/ssha-2041201599.html

США сняли санкции с "Белавиа"

США сняли санкции с "Белавиа" - РИА Новости, 11.09.2025

США сняли санкции с "Белавиа"

Представитель президента США Джон Коул заявил главе Белоруссии Александру Лукашенко, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании Белавиа.

МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Представитель президента США Джон Коул заявил главе Белоруссии Александру Лукашенко, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании Белавиа. "Я бы хотел иметь в виду, что произошел очень важный телефонный разговор, когда президент (США Дональд - ред.) Трамп позвонил вам из своего президентского самолета по пути на Аляску, очень продуктивный, очень хороший разговор, после которого он поручил мне перезвонить вам еще раз, что я и сделал. Но я хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с Белавиа", - сказал Коул в ходе встречи с Лукашенко в четверг в Минске. Видео встречи разместил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Это решение было принято президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно в отношении "Белавиа". И сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу – и госдепартамент, и министерство торговли, и министерство финансов, и остальные организации, которые в это вовлечены. Это решение принято", - сказал представитель президента США.США ввели санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа" в 2023 году. Как утверждалось в пояснительном заявлении минфина США, меры нацелены на "несколько организаций, причастных к продолжающимся репрессиям против гражданского общества", "обогащению" президента Александра Лукашенко и "соучастию" в украинском конфликте. Санкции по линии американского минфина предполагают блокировку активов попавших в списки физических и юридических лиц, а также запрет на заключение ими сделок с резидентами.

