14:20 11.09.2025 (обновлено: 14:39 11.09.2025)
США сняли санкции с "Белавиа"
Представитель президента США Джон Коул заявил главе Белоруссии Александру Лукашенко, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании Белавиа. РИА Новости, 11.09.2025
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Представитель президента США Джон Коул заявил главе Белоруссии Александру Лукашенко, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании Белавиа. "Я бы хотел иметь в виду, что произошел очень важный телефонный разговор, когда президент (США Дональд - ред.) Трамп позвонил вам из своего президентского самолета по пути на Аляску, очень продуктивный, очень хороший разговор, после которого он поручил мне перезвонить вам еще раз, что я и сделал. Но я хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с Белавиа", - сказал Коул в ходе встречи с Лукашенко в четверг в Минске. Видео встречи разместил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Это решение было принято президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно в отношении "Белавиа". И сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу – и госдепартамент, и министерство торговли, и министерство финансов, и остальные организации, которые в это вовлечены. Это решение принято", - сказал представитель президента США.США ввели санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа" в 2023 году. Как утверждалось в пояснительном заявлении минфина США, меры нацелены на "несколько организаций, причастных к продолжающимся репрессиям против гражданского общества", "обогащению" президента Александра Лукашенко и "соучастию" в украинском конфликте. Санкции по линии американского минфина предполагают блокировку активов попавших в списки физических и юридических лиц, а также запрет на заключение ими сделок с резидентами.
в мире, сша, белоруссия, вашингтон (штат), александр лукашенко, белавиа
В мире, США, Белоруссия, Вашингтон (штат), Александр Лукашенко, Белавиа
© Пул Первого/TelegramВстреча Александра Лукашенко и Джона Коула
© Пул Первого/Telegram
Встреча Александра Лукашенко и Джона Коула
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Представитель президента США Джон Коул заявил главе Белоруссии Александру Лукашенко, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании Белавиа.
"Я бы хотел иметь в виду, что произошел очень важный телефонный разговор, когда президент (США Дональд - ред.) Трамп позвонил вам из своего президентского самолета по пути на Аляску, очень продуктивный, очень хороший разговор, после которого он поручил мне перезвонить вам еще раз, что я и сделал. Но я хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с Белавиа", - сказал Коул в ходе встречи с Лукашенко в четверг в Минске.
Видео встречи разместил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
"Это решение было принято президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно в отношении "Белавиа". И сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу – и госдепартамент, и министерство торговли, и министерство финансов, и остальные организации, которые в это вовлечены. Это решение принято", - сказал представитель президента США.
США ввели санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа" в 2023 году. Как утверждалось в пояснительном заявлении минфина США, меры нацелены на "несколько организаций, причастных к продолжающимся репрессиям против гражданского общества", "обогащению" президента Александра Лукашенко и "соучастию" в украинском конфликте. Санкции по линии американского минфина предполагают блокировку активов попавших в списки физических и юридических лиц, а также запрет на заключение ими сделок с резидентами.
