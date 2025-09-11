https://ria.ru/20250911/ssha-2041200294.html
Вэнс встретится с семьей Кирка
Вэнс встретится с семьей Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
Вэнс встретится с семьей Кирка
Вице-президент США Джей Ди Вэнс пересмотрел свои планы посетить Нью-Йорк для участия в памятных мероприятиях в честь жертв терактов 11 сентября 2001 года,... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс пересмотрел свои планы посетить Нью-Йорк для участия в памятных мероприятиях в честь жертв терактов 11 сентября 2001 года, вместо этого он поедет в Юту, чтобы встретиться с семьей убитого американского активиста Чарли Кирка, сообщает журналист телеканала Fox News Пэт Форд. "Вэнс и вторая леди посетят Солт-Лейк-Сити, Юта... Чтобы выразить уважение семье Чарли Кирка. Они не поедут в Нью-Йорк..., о чем было объявлено ранее", - написал Форд в соцсети X. Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Вэнс встретится с семьей Кирка
Вэнс отменил поездку в Нью-Йорк для встречи с семьей Кирка