https://ria.ru/20250911/ssha-2041200294.html

Вэнс встретится с семьей Кирка

Вэнс встретится с семьей Кирка - РИА Новости, 11.09.2025

Вэнс встретится с семьей Кирка

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пересмотрел свои планы посетить Нью-Йорк для участия в памятных мероприятиях в честь жертв терактов 11 сентября 2001 года,... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T14:15:00+03:00

2025-09-11T14:15:00+03:00

2025-09-11T14:18:00+03:00

в мире

сша

украина

нью-йорк (город)

чарли кирк

дональд трамп

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041142013_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3e6e5509006197aee3d8935e4db1877.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс пересмотрел свои планы посетить Нью-Йорк для участия в памятных мероприятиях в честь жертв терактов 11 сентября 2001 года, вместо этого он поедет в Юту, чтобы встретиться с семьей убитого американского активиста Чарли Кирка, сообщает журналист телеканала Fox News Пэт Форд. "Вэнс и вторая леди посетят Солт-Лейк-Сити, Юта... Чтобы выразить уважение семье Чарли Кирка. Они не поедут в Нью-Йорк..., о чем было объявлено ранее", - написал Форд в соцсети X. Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

https://ria.ru/20250911/zakharova-2041189707.html

сша

украина

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, нью-йорк (город), чарли кирк, дональд трамп, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)