Вэнс встретится с семьей Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
14:15 11.09.2025 (обновлено: 14:18 11.09.2025)
Вэнс встретится с семьей Кирка
2025-09-11T14:15:00+03:00
2025-09-11T14:18:00+03:00
в мире
сша
украина
нью-йорк (город)
чарли кирк
дональд трамп
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс пересмотрел свои планы посетить Нью-Йорк для участия в памятных мероприятиях в честь жертв терактов 11 сентября 2001 года, вместо этого он поедет в Юту, чтобы встретиться с семьей убитого американского активиста Чарли Кирка, сообщает журналист телеканала Fox News Пэт Форд. "Вэнс и вторая леди посетят Солт-Лейк-Сити, Юта... Чтобы выразить уважение семье Чарли Кирка. Они не поедут в Нью-Йорк..., о чем было объявлено ранее", - написал Форд в соцсети X. Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
сша
украина
нью-йорк (город)
в мире, сша, украина, нью-йорк (город), чарли кирк, дональд трамп, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Украина, Нью-Йорк (город), Чарли Кирк, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
© Getty Images / George FreyСотрудники правоохранительных органов на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка
Сотрудники правоохранительных органов на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Getty Images / George Frey
Сотрудники правоохранительных органов на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс пересмотрел свои планы посетить Нью-Йорк для участия в памятных мероприятиях в честь жертв терактов 11 сентября 2001 года, вместо этого он поедет в Юту, чтобы встретиться с семьей убитого американского активиста Чарли Кирка, сообщает журналист телеканала Fox News Пэт Форд.
"Вэнс и вторая леди посетят Солт-Лейк-Сити, Юта... Чтобы выразить уважение семье Чарли Кирка. Они не поедут в Нью-Йорк..., о чем было объявлено ранее", - написал Форд в соцсети X.
Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
В миреСШАУкраинаНью-Йорк (город)Чарли КиркДональд ТрампВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
