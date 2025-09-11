https://ria.ru/20250911/ssha-2041194544.html
Отец убитого на фестивале Burning Man россиянина обратился к Трампу
ОМСК, 11 сен - РИА Новости. Отец убитого в США на фестивале Burning Man омича Вадима Круглова рассказал РИА Новости, что записал видеообращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь ускорить расследование преступления. Уроженец Омска Вадим Круглов проживал в США и работал в IT-сфере. 37-летний мужчина был участником фестиваля Burning Man в штате Невада. При невыясненных обстоятельствах Вадим погиб. Его тело было обнаружено 30 августа после непогоды в пустыне Невада на площадке мероприятия. В США завели дело об убийстве. Игорь Круглов уточнил, что ему пока не известны результаты расследования. В связи с этим он решил записать видеообращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь. "Я хочу обратиться к президенту США Дональду Трампу. Уважаемый господин президент, как отец отца вы должны понимать мои чувства сейчас. На грандиозном международном фестивале, прошедшем на территории вашей великой страны, было совершенно убийство моего сына Вадима, гражданина другой великой страны - России. Десять дней прошло, дело получило международную огласку, однако расследованием занимается один местный шериф, а федеральные органы США так и не приступили к нему, как будто и не слышали об этом", - сказал на видео Игорь Круглов. Расследование преступления до сих пор продолжается. Тело убитого омича готовят к кремации и отпеванию. Родственники планируют перевезти прах Вадима Круглова на родину. Прах готовы доставить как друзья, так и многие другие сочувствующие люди и пока этот вопрос решается.
ОМСК, 11 сен - РИА Новости. Отец убитого в США на фестивале Burning Man омича Вадима Круглова рассказал РИА Новости, что записал видеообращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь ускорить расследование преступления.
Уроженец Омска Вадим Круглов проживал в США и работал в IT-сфере. 37-летний мужчина был участником фестиваля Burning Man в штате Невада. При невыясненных обстоятельствах Вадим погиб. Его тело было обнаружено 30 августа после непогоды в пустыне Невада на площадке мероприятия. В США завели дело об убийстве. Игорь Круглов уточнил, что ему пока не известны результаты расследования. В связи с этим он решил записать видеообращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь.
"Я хочу обратиться к президенту США Дональду Трампу. Уважаемый господин президент, как отец отца вы должны понимать мои чувства сейчас. На грандиозном международном фестивале, прошедшем на территории вашей великой страны, было совершенно убийство моего сына Вадима, гражданина другой великой страны - России. Десять дней прошло, дело получило международную огласку, однако расследованием занимается один местный шериф, а федеральные органы США так и не приступили к нему, как будто и не слышали об этом", - сказал на видео Игорь Круглов.
Расследование преступления до сих пор продолжается. Тело убитого омича готовят к кремации и отпеванию. Родственники планируют перевезти прах Вадима Круглова на родину. Прах готовы доставить как друзья, так и многие другие сочувствующие люди и пока этот вопрос решается.