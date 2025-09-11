Рейтинг@Mail.ru
Отец убитого на фестивале Burning Man россиянина обратился к Трампу - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 11.09.2025 (обновлено: 14:23 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/ssha-2041194544.html
Отец убитого на фестивале Burning Man россиянина обратился к Трампу
Отец убитого на фестивале Burning Man россиянина обратился к Трампу - РИА Новости, 11.09.2025
Отец убитого на фестивале Burning Man россиянина обратился к Трампу
Отец убитого в США на фестивале Burning Man омича Вадима Круглова рассказал РИА Новости, что записал видеообращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T13:54:00+03:00
2025-09-11T14:23:00+03:00
в мире
сша
невада
омск
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041199809_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f30c143f682cee3bc3df8355d796950.jpg
ОМСК, 11 сен - РИА Новости. Отец убитого в США на фестивале Burning Man омича Вадима Круглова рассказал РИА Новости, что записал видеообращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь ускорить расследование преступления. Уроженец Омска Вадим Круглов проживал в США и работал в IT-сфере. 37-летний мужчина был участником фестиваля Burning Man в штате Невада. При невыясненных обстоятельствах Вадим погиб. Его тело было обнаружено 30 августа после непогоды в пустыне Невада на площадке мероприятия. В США завели дело об убийстве. Игорь Круглов уточнил, что ему пока не известны результаты расследования. В связи с этим он решил записать видеообращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь. "Я хочу обратиться к президенту США Дональду Трампу. Уважаемый господин президент, как отец отца вы должны понимать мои чувства сейчас. На грандиозном международном фестивале, прошедшем на территории вашей великой страны, было совершенно убийство моего сына Вадима, гражданина другой великой страны - России. Десять дней прошло, дело получило международную огласку, однако расследованием занимается один местный шериф, а федеральные органы США так и не приступили к нему, как будто и не слышали об этом", - сказал на видео Игорь Круглов. Расследование преступления до сих пор продолжается. Тело убитого омича готовят к кремации и отпеванию. Родственники планируют перевезти прах Вадима Круглова на родину. Прах готовы доставить как друзья, так и многие другие сочувствующие люди и пока этот вопрос решается.
https://ria.ru/20250905/posolstvo-2040067305.html
сша
невада
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видеообращение отца убитого в США Вадима Круглова к президенту Трампу
Видеообращение отца убитого в США на Burning man омича к президенту Дональду Трампу. Видео Игоря Круглова. Отец убитого в США на фестивале Burning Man омича Вадима Круглова рассказал РИА Новости, что записал видеообращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь ускорить расследование преступления.
2025-09-11T13:54
true
PT2M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041199809_236:0:1676:1080_1920x0_80_0_0_730d4a460bfc3238595e9dde064772f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, невада, омск, дональд трамп
В мире, США, Невада, Омск, Дональд Трамп
Отец убитого на фестивале Burning Man россиянина обратился к Трампу

Отец убитого на Burning Man омича обратился к Трампу за помощью в расследовании

Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 11 сен - РИА Новости. Отец убитого в США на фестивале Burning Man омича Вадима Круглова рассказал РИА Новости, что записал видеообращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь ускорить расследование преступления.
Уроженец Омска Вадим Круглов проживал в США и работал в IT-сфере. 37-летний мужчина был участником фестиваля Burning Man в штате Невада. При невыясненных обстоятельствах Вадим погиб. Его тело было обнаружено 30 августа после непогоды в пустыне Невада на площадке мероприятия. В США завели дело об убийстве. Игорь Круглов уточнил, что ему пока не известны результаты расследования. В связи с этим он решил записать видеообращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь.
"Я хочу обратиться к президенту США Дональду Трампу. Уважаемый господин президент, как отец отца вы должны понимать мои чувства сейчас. На грандиозном международном фестивале, прошедшем на территории вашей великой страны, было совершенно убийство моего сына Вадима, гражданина другой великой страны - России. Десять дней прошло, дело получило международную огласку, однако расследованием занимается один местный шериф, а федеральные органы США так и не приступили к нему, как будто и не слышали об этом", - сказал на видео Игорь Круглов.
Расследование преступления до сих пор продолжается. Тело убитого омича готовят к кремации и отпеванию. Родственники планируют перевезти прах Вадима Круглова на родину. Прах готовы доставить как друзья, так и многие другие сочувствующие люди и пока этот вопрос решается.
Центральный лагерь во время фестиваля Burning Man - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Посольство в США поможет родственникам погибшего россиянина на Burning Man
5 сентября, 17:41
 
В миреСШАНевадаОмскДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала