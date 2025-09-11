Человек, убегающий с крыши после стрельбы в Кирка, попал на видео

https://ria.ru/20250911/ssha-2041094069.html

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Человек, убегающий с крыши здания в момент после стрельбы в американского консервативного активиста Чарли Кирка, попал на видео, сообщает газета New York Times. Очевидец Тэннер Максвелл поделился с газетой этими кадрами, которые были сделаны сразу после того, как прозвучал выстрел. На видео гости мероприятия бросаются на землю после выстрела, однако при повороте камеры можно разглядеть темный силуэт человека, убегающего на крыше из поля видимости. Газета отмечает, что ранее власти Юты заявляли о том, что стрельба в Кирка велась с большого расстояния, при этом стрелявший находился на крыше здания. Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании человека в связи с инцидентом, который был освобожден после допроса.

Видео с предполагаемым убийцей Чарли Кирка Человек, убегающий с крыши здания в момент после стрельбы в американского консервативного активиста Чарли Кирка, попал на видео. Очевидец Тэннер Максвелл поделился с газетой этими кадрами, которые были сделаны сразу после того, как прозвучал выстрел. На видео гости мероприятия бросаются на землю после выстрела, однако при повороте камеры можно разглядеть темный силуэт человека, убегающего на крыше из поля видимости. 2025-09-11T05:42 true PT0M07S

