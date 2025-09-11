Рейтинг@Mail.ru
Человек, убегающий с крыши после стрельбы в Кирка, попал на видео - РИА Новости, 11.09.2025
05:42 11.09.2025
Человек, убегающий с крыши после стрельбы в Кирка, попал на видео
Человек, убегающий с крыши здания в момент после стрельбы в американского консервативного активиста Чарли Кирка, попал на видео, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 11.09.2025
в мире
юта
чарли кирк
фбр
покушение на американского политика чарли кирка
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Человек, убегающий с крыши здания в момент после стрельбы в американского консервативного активиста Чарли Кирка, попал на видео, сообщает газета New York Times. Очевидец Тэннер Максвелл поделился с газетой этими кадрами, которые были сделаны сразу после того, как прозвучал выстрел. На видео гости мероприятия бросаются на землю после выстрела, однако при повороте камеры можно разглядеть темный силуэт человека, убегающего на крыше из поля видимости. Газета отмечает, что ранее власти Юты заявляли о том, что стрельба в Кирка велась с большого расстояния, при этом стрелявший находился на крыше здания. Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании человека в связи с инцидентом, который был освобожден после допроса.
юта
2025
в мире, юта, чарли кирк, фбр, покушение на американского политика чарли кирка
В мире, Юта, Чарли Кирк, ФБР, Покушение на американского политика Чарли Кирка
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Человек, убегающий с крыши здания в момент после стрельбы в американского консервативного активиста Чарли Кирка, попал на видео, сообщает газета New York Times.
Очевидец Тэннер Максвелл поделился с газетой этими кадрами, которые были сделаны сразу после того, как прозвучал выстрел. На видео гости мероприятия бросаются на землю после выстрела, однако при повороте камеры можно разглядеть темный силуэт человека, убегающего на крыше из поля видимости.
Газета отмечает, что ранее власти Юты заявляли о том, что стрельба в Кирка велась с большого расстояния, при этом стрелявший находился на крыше здания.
Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании человека в связи с инцидентом, который был освобожден после допроса.
В мире, Юта, Чарли Кирк, ФБР, Покушение на американского политика Чарли Кирка
 
 
