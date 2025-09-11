https://ria.ru/20250911/ssha-2041094069.html
Человек, убегающий с крыши после стрельбы в Кирка, попал на видео
Человек, убегающий с крыши после стрельбы в Кирка, попал на видео - РИА Новости, 11.09.2025
Человек, убегающий с крыши после стрельбы в Кирка, попал на видео
Человек, убегающий с крыши здания в момент после стрельбы в американского консервативного активиста Чарли Кирка, попал на видео, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T05:42:00+03:00
2025-09-11T05:42:00+03:00
2025-09-11T09:53:00+03:00
в мире
юта
чарли кирк
фбр
покушение на американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041114081_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aae7e023a88bb5a1263290927018f904.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Человек, убегающий с крыши здания в момент после стрельбы в американского консервативного активиста Чарли Кирка, попал на видео, сообщает газета New York Times. Очевидец Тэннер Максвелл поделился с газетой этими кадрами, которые были сделаны сразу после того, как прозвучал выстрел. На видео гости мероприятия бросаются на землю после выстрела, однако при повороте камеры можно разглядеть темный силуэт человека, убегающего на крыше из поля видимости. Газета отмечает, что ранее власти Юты заявляли о том, что стрельба в Кирка велась с большого расстояния, при этом стрелявший находился на крыше здания. Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании человека в связи с инцидентом, который был освобожден после допроса.
https://ria.ru/20250911/tramp-2041089671.html
https://ria.ru/20250911/kirk-2041086799.html
юта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041114081_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_331a5377bb710764250cbe60761b191c.jpg
Видео с предполагаемым убийцей Чарли Кирка
Человек, убегающий с крыши здания в момент после стрельбы в американского консервативного активиста Чарли Кирка, попал на видео. Очевидец Тэннер Максвелл поделился с газетой этими кадрами, которые были сделаны сразу после того, как прозвучал выстрел. На видео гости мероприятия бросаются на землю после выстрела, однако при повороте камеры можно разглядеть темный силуэт человека, убегающего на крыше из поля видимости.
2025-09-11T05:42
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юта, чарли кирк, фбр, покушение на американского политика чарли кирка
В мире, Юта, Чарли Кирк, ФБР, Покушение на американского политика Чарли Кирка
Человек, убегающий с крыши после стрельбы в Кирка, попал на видео
Человек, убегающий с крыши, попал на видео после стрельбы в активиста Кирка