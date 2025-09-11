https://ria.ru/20250911/ssha-2041093523.html

Спикер Джонсон заявил о просьбах конгрессменов об усилении безопасности

Спикер Джонсон заявил о просьбах конгрессменов об усилении безопасности - РИА Новости, 11.09.2025

Спикер Джонсон заявил о просьбах конгрессменов об усилении безопасности

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил в интервью телеканалу CNN, что столкнулся с наплывом просьб от конгрессменов об усилении их безопасности... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T05:29:00+03:00

2025-09-11T05:29:00+03:00

2025-09-11T10:11:00+03:00

в мире

сша

майк джонсон

чарли кирк

фбр

покушение на американского политика чарли кирка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041122217_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_ad5ab3f0f98b9008515a635d73f20bba.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил в интервью телеканалу CNN, что столкнулся с наплывом просьб от конгрессменов об усилении их безопасности после убийства консервативного активиста Чарли Кирка в результате покушения. "Думаю, что многие из них нервничают, конечно. Они публичные фигуры. Они все время подвергаются опасности, везде. Принимаются значительные меры для обеспечения безопасности членов конгресса, однако многие люди хотят, чтобы их было больше", - заявил Джонсон. Он добавил, что изучает эти просьбы. Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании человека в связи с инцидентом, который был освобожден после допроса.

https://ria.ru/20250911/tramp-2041090229.html

https://ria.ru/20250911/tramp-2041089671.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, майк джонсон, чарли кирк, фбр, покушение на американского политика чарли кирка