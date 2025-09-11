Рейтинг@Mail.ru
Спикер Джонсон заявил о просьбах конгрессменов об усилении безопасности
05:29 11.09.2025 (обновлено: 10:11 11.09.2025)
Спикер Джонсон заявил о просьбах конгрессменов об усилении безопасности
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил в интервью телеканалу CNN, что столкнулся с наплывом просьб от конгрессменов об усилении их безопасности... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил в интервью телеканалу CNN, что столкнулся с наплывом просьб от конгрессменов об усилении их безопасности после убийства консервативного активиста Чарли Кирка в результате покушения. "Думаю, что многие из них нервничают, конечно. Они публичные фигуры. Они все время подвергаются опасности, везде. Принимаются значительные меры для обеспечения безопасности членов конгресса, однако многие люди хотят, чтобы их было больше", - заявил Джонсон. Он добавил, что изучает эти просьбы. Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании человека в связи с инцидентом, который был освобожден после допроса.
в мире, сша, майк джонсон, чарли кирк, фбр, покушение на американского политика чарли кирка
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер палаты представителей США Майк Джонсон выступает с заявлением после убийства Чарли Кирка
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон выступает с заявлением после убийства Чарли Кирка
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил в интервью телеканалу CNN, что столкнулся с наплывом просьб от конгрессменов об усилении их безопасности после убийства консервативного активиста Чарли Кирка в результате покушения.
"Думаю, что многие из них нервничают, конечно. Они публичные фигуры. Они все время подвергаются опасности, везде. Принимаются значительные меры для обеспечения безопасности членов конгресса, однако многие люди хотят, чтобы их было больше", - заявил Джонсон.
Он добавил, что изучает эти просьбы.
Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании человека в связи с инцидентом, который был освобожден после допроса.
