Спикер конгресса заявил, что соцсети стали ядом для политики в США
03:46 11.09.2025 (обновлено: 10:12 11.09.2025)
Спикер конгресса заявил, что соцсети стали ядом для политики в США
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Социальные сети стали "ядом" для политики в США, сделав ее гораздо более враждебной средой для публичных дискуссий, заявил спикер палаты представителей страны Майк Джонсон после убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка. "Я думаю, что частью нынешней динамики, которой не было в предыдущих поколениях, являются социальные сети. Они стали настоящим ядом для политики и сделали ее гораздо более враждебной средой для дискуссий и дебатов. Мы сожалеем об этом", - сообщил Джонсон в интервью телеканалу Fox News. Политик добавил, что существует определенный уровень культуры общения, который необходимо поддерживать, а также призвал политиков в США "сбавить обороты" и вернуться к цивилизованному диалогу. Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании человека в связи с инцидентом, который был освобожден после допроса.
в мире, сша, майк джонсон, чарли кирк, фбр, покушение на американского политика чарли кирка
В мире, США, Майк Джонсон, Чарли Кирк, ФБР, Покушение на американского политика Чарли Кирка
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер палаты представителей США Майк Джонсон выступает с заявлением после убийства Чарли Кирка
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон выступает с заявлением после убийства Чарли Кирка
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Социальные сети стали "ядом" для политики в США, сделав ее гораздо более враждебной средой для публичных дискуссий, заявил спикер палаты представителей страны Майк Джонсон после убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка.
"Я думаю, что частью нынешней динамики, которой не было в предыдущих поколениях, являются социальные сети. Они стали настоящим ядом для политики и сделали ее гораздо более враждебной средой для дискуссий и дебатов. Мы сожалеем об этом", - сообщил Джонсон в интервью телеканалу Fox News.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Конгрессвумен обвинила демократов в провоцировании убийства Кирка
02:26
Политик добавил, что существует определенный уровень культуры общения, который необходимо поддерживать, а также призвал политиков в США "сбавить обороты" и вернуться к цивилизованному диалогу.
Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании человека в связи с инцидентом, который был освобожден после допроса.
Американский политик Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Губернатор штата Юта назвал убийство Кирка политическим
01:46
 
В миреСШАМайк ДжонсонЧарли КиркФБРПокушение на американского политика Чарли Кирка
 
 
