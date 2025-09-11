https://ria.ru/20250911/ssha-2041088905.html

Спикер конгресса заявил, что соцсети стали ядом для политики в США

Спикер конгресса заявил, что соцсети стали ядом для политики в США - РИА Новости, 11.09.2025

Спикер конгресса заявил, что соцсети стали ядом для политики в США

Социальные сети стали "ядом" для политики в США, сделав ее гораздо более враждебной средой для публичных дискуссий, заявил спикер палаты представителей страны... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T03:46:00+03:00

2025-09-11T03:46:00+03:00

2025-09-11T10:12:00+03:00

в мире

сша

майк джонсон

чарли кирк

фбр

покушение на американского политика чарли кирка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041122195_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34ddf45e49ff7aa91c701fde92549ca3.jpg

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Социальные сети стали "ядом" для политики в США, сделав ее гораздо более враждебной средой для публичных дискуссий, заявил спикер палаты представителей страны Майк Джонсон после убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка. "Я думаю, что частью нынешней динамики, которой не было в предыдущих поколениях, являются социальные сети. Они стали настоящим ядом для политики и сделали ее гораздо более враждебной средой для дискуссий и дебатов. Мы сожалеем об этом", - сообщил Джонсон в интервью телеканалу Fox News. Политик добавил, что существует определенный уровень культуры общения, который необходимо поддерживать, а также призвал политиков в США "сбавить обороты" и вернуться к цивилизованному диалогу. Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании человека в связи с инцидентом, который был освобожден после допроса.

https://ria.ru/20250911/palata-2041084623.html

https://ria.ru/20250911/ubiystvo-2041083111.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, майк джонсон, чарли кирк, фбр, покушение на американского политика чарли кирка