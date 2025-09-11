https://ria.ru/20250911/ssha-2041081793.html
В США задержали подозреваемого в убийстве активиста Кирка
В США задержали подозреваемого в убийстве активиста Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
В США задержали подозреваемого в убийстве активиста Кирка
Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в США задержан, сообщил директор ФБР Кэш Патель на своей странице в соцсети Х.
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в США задержан, сообщил директор ФБР Кэш Патель на своей странице в соцсети Х."Фигурант (расследования об – ред.) ужасной стрельбе, которая сегодня унесла жизнь Чарли Кирка, отныне находится под стражей", - написал Патель.Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Трамп ранее подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.
В США задержали подозреваемого в убийстве активиста Кирка
