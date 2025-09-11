Рейтинг@Mail.ru
В США задержали подозреваемого в убийстве активиста Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:31 11.09.2025 (обновлено: 10:26 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/ssha-2041081793.html
В США задержали подозреваемого в убийстве активиста Кирка
В США задержали подозреваемого в убийстве активиста Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
В США задержали подозреваемого в убийстве активиста Кирка
Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в США задержан, сообщил директор ФБР Кэш Патель на своей странице в соцсети Х. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T01:31:00+03:00
2025-09-11T10:26:00+03:00
сша
фбр
в мире
покушение на американского политика чарли кирка
кэш патель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041126844_0:437:2863:2047_1920x0_80_0_0_341e882a4139f65aeca3820e9ebaee1a.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в США задержан, сообщил директор ФБР Кэш Патель на своей странице в соцсети Х."Фигурант (расследования об – ред.) ужасной стрельбе, которая сегодня унесла жизнь Чарли Кирка, отныне находится под стражей", - написал Патель.Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Трамп ранее подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.
https://ria.ru/20250911/gubernator-2041079407.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041126844_102:0:2831:2047_1920x0_80_0_0_b1daf5c6cd849edbe3d9a822b1a69e58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, фбр, в мире, покушение на американского политика чарли кирка, кэш патель
США, ФБР, В мире, Покушение на американского политика Чарли Кирка, Кэш Патель
В США задержали подозреваемого в убийстве активиста Кирка

В США задержали подозреваемого в покушении на активиста Кирка

© AP Photo / Hannah SchoenbaumСотрудники правоохранительных органов на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка
Сотрудники правоохранительных органов на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Hannah Schoenbaum
Сотрудники правоохранительных органов на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в США задержан, сообщил директор ФБР Кэш Патель на своей странице в соцсети Х.
"Фигурант (расследования об – ред.) ужасной стрельбе, которая сегодня унесла жизнь Чарли Кирка, отныне находится под стражей", - написал Патель.
Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Трамп ранее подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.
Сотрудники правоохранительных органов на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Губернатор Юты пообещал привлечь к ответственности виновника убийства Кирка
00:27
 
СШАФБРВ миреПокушение на американского политика Чарли КиркаКэш Патель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала