https://ria.ru/20250911/ssha-2041081793.html

В США задержали подозреваемого в убийстве активиста Кирка

В США задержали подозреваемого в убийстве активиста Кирка - РИА Новости, 11.09.2025

В США задержали подозреваемого в убийстве активиста Кирка

Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в США задержан, сообщил директор ФБР Кэш Патель на своей странице в соцсети Х. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T01:31:00+03:00

2025-09-11T01:31:00+03:00

2025-09-11T10:26:00+03:00

сша

фбр

в мире

покушение на американского политика чарли кирка

кэш патель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041126844_0:437:2863:2047_1920x0_80_0_0_341e882a4139f65aeca3820e9ebaee1a.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в США задержан, сообщил директор ФБР Кэш Патель на своей странице в соцсети Х."Фигурант (расследования об – ред.) ужасной стрельбе, которая сегодня унесла жизнь Чарли Кирка, отныне находится под стражей", - написал Патель.Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Трамп ранее подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.

https://ria.ru/20250911/gubernator-2041079407.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, фбр, в мире, покушение на американского политика чарли кирка, кэш патель