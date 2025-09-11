Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 11 сентября: российские военные освободили Сосновку
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:58 11.09.2025
Спецоперация, 11 сентября: российские военные освободили Сосновку
Спецоперация, 11 сентября: российские военные освободили Сосновку - РИА Новости, 11.09.2025
Спецоперация, 11 сентября: российские военные освободили Сосновку
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Сосновку - еще один населенный пункт в Днепропетровской области, сообщило Минобороны России в четверг. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" освободили Сосновку - еще один населенный пункт в Днепропетровской области, сообщило Минобороны России в четверг. Кроме того, согласно представленным в опубликованной министерстве сводке данным, "Восток" и другие российские группировки нанесли поражение украинским войскам, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ за сутки превысили 1440 военнослужащих. Также украинские подразделения лишились двух танков, в том числе одного Leopard производства ФРГ, восьми боевых бронированных машин, боевой машины РСЗО "Град", пяти артиллерийских орудий. Уничтожены 12 станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, складам ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы, четыре снаряда РСЗО HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 166 беспилотников самолетного типа. Маразм закончитсяВооруженные силы России продвигаются с южного направления к Северску в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Кроме того, по его словам, ВС РФ взяли под огневой контроль северо-западные окраины населенного пункта Шандриголово и прижали к реке Нитриус силы ВСУ, тем самым почти взяв их в окружение. В российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что 119-я бригада территориальной обороны ВСУ лишилась практически всей техники, и теперь ее подразделениями будут доукомплектовывать 225-й и 78-й полки на сумском направлении. Российским ВС осталось зачистить от ВСУ около четырех квадратных километров территории ЛНР, в том числе участок в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам". России нужно как можно быстрее победить в спецоперации, чтобы весь "маразм", который происходит на Украине, закончился, сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он ответил журналистам на вопрос, может ли РФ после победы в СВО потребовать, чтобы сайт "Миротворец" был закрыт. Еще пару летСпецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог прибыл с визитом в Киев, сообщило агентство "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники. Подробностей о сроках и программе визита Келлога пока не было. Польша после инцидента с якобы российскими дронами в своем воздушном пространстве сделала запрос на созыв экстренного заседания Совбеза ООН, сообщили в председательствующей в органе в сентябре миссии Республики Корея при Организации Объединенных Наций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, слова которой приводит новостное агентство EFE, считает, что конфликт на Украине может затянуться еще на пару лет, поскольку, по ее мнению, усилия международных посредников, включая инициативы президента США Дональда Трампа, не принесли результатов. Великобритания будет массово производить дроны-перехватчики с целью поставить "тысячи" таких БПЛА Украине, сообщило правительство Великобритании. Первый проект - усовершенствованный беспилотник-перехватчик OCTOPUS. Власти Нидерландов перенесли часть бюджета, выделенного на военную помощь Украине, с 2026 года на 2025-й, чтобы ускорить поставки, сообщило в четверг минобороны королевства. Швеция выделила 20-й пакет военной помощи Украине на примерно 980 миллионов долларов, заявило правительство королевства. В него войдут 18 самоходных артиллерийских установок Archer, беспилотники дальнего действия, береговые радиолокационные станции, системы управления ПВО и лодки, оборудованные гранатометами. Газета New York Times со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что в Европе задумываются о том, чтобы снизить интенсивность разговоров о гарантиях безопасности для Украины, связанных с оправкой туда войск, и сосредоточиться на обеспечении киевского режима оружием. Это происходит, в частности, из-за отказа Трампа обсуждать американский вклад в такие инициативы. Нет столько ракетВладимир Зеленский признал, что ни у кого в мире нет столько ракет, чтобы сбивать все возможные дроны РФ. Он предложил европейским странам совместную программу финансирования развития производства дронов-перехватчиков. Вооруженные силы Украины признали потерю истребителя Су-27 и гибель летчика на запорожском направлении, следует из заявления 39-й бригады тактической авиации украинской армии. Более половины дронов, которые поступают в ВСУ, оказываются бракованными, пишет в четверг украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники. По информации издания, это связано с тем, что большое количество дронов на Украине производят почти в "гаражных" условиях, а также из-за использования бракованных деталей. Еще один немаловажный фактор - коррупция. Работа в украинской полиции и Службе безопасности Украины (СБУ) больше не дает "брони от мобилизации" сотрудникам этих ведомств, сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
россия
украина
сша
Освобождение Сосновки в Днепропетровской области
Минобороны показало видео из освобожденной Сосновки в Днепропетровской области
Мобильные антидронные группы защищают небо от украинских БПЛА в ЛНР
Мобильные антидронные группы 96-й бригады разведки 1-й танковой армии группировки войск "Запад" защищают небо от украинских БПЛА на пунктах воздушного наблюдения в ЛНР, используя опыт противодействия дронам на передовой, передает корреспондент РИА Новости с места дежурства расчета
Спецоперация, 11 сентября: российские военные освободили Сосновку

Боевая работа расчета самоходного миномета 2С4 "Тюльпан"
Боевая работа расчета самоходного миномета 2С4 Тюльпан - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета самоходного миномета 2С4 "Тюльпан". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" освободили Сосновку - еще один населенный пункт в Днепропетровской области, сообщило Минобороны России в четверг.
Кроме того, согласно представленным в опубликованной министерстве сводке данным, "Восток" и другие российские группировки нанесли поражение украинским войскам, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ за сутки превысили 1440 военнослужащих.
Подразделения группировки "Восток" освободили Сосновку в Днепропетровской области
Подразделения группировки Восток освободили Сосновку в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки "Восток" освободили Сосновку в Днепропетровской области
Также украинские подразделения лишились двух танков, в том числе одного Leopard производства ФРГ, восьми боевых бронированных машин, боевой машины РСЗО "Град", пяти артиллерийских орудий. Уничтожены 12 станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, складам ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы, четыре снаряда РСЗО HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 166 беспилотников самолетного типа.

Маразм закончится

Вооруженные силы России продвигаются с южного направления к Северску в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Кроме того, по его словам, ВС РФ взяли под огневой контроль северо-западные окраины населенного пункта Шандриголово и прижали к реке Нитриус силы ВСУ, тем самым почти взяв их в окружение.
В российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что 119-я бригада территориальной обороны ВСУ лишилась практически всей техники, и теперь ее подразделениями будут доукомплектовывать 225-й и 78-й полки на сумском направлении.
Российским ВС осталось зачистить от ВСУ около четырех квадратных километров территории ЛНР, в том числе участок в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам".
России нужно как можно быстрее победить в спецоперации, чтобы весь "маразм", который происходит на Украине, закончился, сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он ответил журналистам на вопрос, может ли РФ после победы в СВО потребовать, чтобы сайт "Миротворец" был закрыт.

Еще пару лет

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог прибыл с визитом в Киев, сообщило агентство "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники. Подробностей о сроках и программе визита Келлога пока не было.
Польша после инцидента с якобы российскими дронами в своем воздушном пространстве сделала запрос на созыв экстренного заседания Совбеза ООН, сообщили в председательствующей в органе в сентябре миссии Республики Корея при Организации Объединенных Наций.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, слова которой приводит новостное агентство EFE, считает, что конфликт на Украине может затянуться еще на пару лет, поскольку, по ее мнению, усилия международных посредников, включая инициативы президента США Дональда Трампа, не принесли результатов.
Великобритания будет массово производить дроны-перехватчики с целью поставить "тысячи" таких БПЛА Украине, сообщило правительство Великобритании. Первый проект - усовершенствованный беспилотник-перехватчик OCTOPUS.
Власти Нидерландов перенесли часть бюджета, выделенного на военную помощь Украине, с 2026 года на 2025-й, чтобы ускорить поставки, сообщило в четверг минобороны королевства.
Швеция выделила 20-й пакет военной помощи Украине на примерно 980 миллионов долларов, заявило правительство королевства. В него войдут 18 самоходных артиллерийских установок Archer, беспилотники дальнего действия, береговые радиолокационные станции, системы управления ПВО и лодки, оборудованные гранатометами.
Газета New York Times со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что в Европе задумываются о том, чтобы снизить интенсивность разговоров о гарантиях безопасности для Украины, связанных с оправкой туда войск, и сосредоточиться на обеспечении киевского режима оружием. Это происходит, в частности, из-за отказа Трампа обсуждать американский вклад в такие инициативы.

Нет столько ракет

Владимир Зеленский признал, что ни у кого в мире нет столько ракет, чтобы сбивать все возможные дроны РФ. Он предложил европейским странам совместную программу финансирования развития производства дронов-перехватчиков.
Вооруженные силы Украины признали потерю истребителя Су-27 и гибель летчика на запорожском направлении, следует из заявления 39-й бригады тактической авиации украинской армии.
Более половины дронов, которые поступают в ВСУ, оказываются бракованными, пишет в четверг украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники. По информации издания, это связано с тем, что большое количество дронов на Украине производят почти в "гаражных" условиях, а также из-за использования бракованных деталей. Еще один немаловажный фактор - коррупция.
Работа в украинской полиции и Службе безопасности Украины (СБУ) больше не дает "брони от мобилизации" сотрудникам этих ведомств, сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
