Танк группировки "Днепр" уничтожил грузинских наемников

ГЕНИЧЕСК, 11 сен – РИА Новости. Танк Т-72 Б3М группировки войск "Днепр" уничтожил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), состоявшую из вооруженных арбалетами и луками грузинских наемников, сообщил РИА Новости командир танка с позывным "Депутат". "Заходили через посты, со стороны Орехова, ДРГ противника, грузин. Грузинские наемники. Вот они были с арбалетами, кортиками и луками. И все. Начали заходить в посадку, где наши БПЛА обнаружили их", - сказал "Депутат". "И было нанесено огневое поражение с закрытых огневых позиций, плюс артиллерией. (Наемники – ред.) были уничтожены полностью", - добавил он. По словам военного, противник на их направлении уже деморализован и растерян и просто не знает, что предпринять. "Противник уже в принципе не знает, как себя вести на данном направлении, так как мы уже давно его здесь прижали и полностью работаем по нему. Ему ни слева, ни справа, ни сверху не подойти. ДРГ малыми группами работает. Пытаются что-то сделать, но мы вытесняем. Основных сил у него (у ВСУ – ред.) здесь нет", - подчеркнул танкист.

