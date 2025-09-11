https://ria.ru/20250911/spektakl-2041244887.html

Новый спектакль "Блэкаут" покажут на сцене московского театра

Новый спектакль "Блэкаут" покажут на сцене московского театра - РИА Новости, 11.09.2025

Новый спектакль "Блэкаут" покажут на сцене московского театра

Коллектив "РомановАрена" откроет новый театральный сезон премьерой мультижанрового аварийно-отключительного спектакля "Блэкаут". Мероприятия будут проходить с 4

МОСКВА, 11 сен - пресс-служба ТО "РомановАрена". Коллектив "РомановАрена" откроет новый театральный сезон премьерой мультижанрового аварийно-отключительного спектакля "Блэкаут". Мероприятия будут проходить с 4 октября по 6 декабря на сцене Московского молодежного центра "Планета КВН". Максим и Екатерина Романовы – основатели творческого коллектива "РомановАрена", флагмана музыкально-цирковых постановок, представляют новое направление ExDivid ("ЭксДивид") – мультижанровые шоу для взрослых. Сюжет спектакля "Блэкаут" захватит с первой минуты – заставит притормозить в этом нескончаемом потоке горящих дедлайнов и задуматься о действительно важных проблемах человека в бурлящем мегаполисе. Над столичным регионом неожиданно для всех, а главное – для метеорологов, разыгрался нешуточный ураган. Из-за перебоев в электроснабжении аэропорта, несколько пассажиров, летевшие в разные города, получают посадочные билеты, в которых указан выход номер 0. В поисках своего выхода на посадку, путешественники оказываются в отделе невостребованного багажа, где их и настигает полный блэкаут. По необъяснимым причинам, все двери оказываются заперты, и, что совсем удивительно, полностью пропала сотовая связь. Но когда развитие событий приобретает почти мистический оттенок, узники понимают, что рассчитывать придется только на себя. Одна из ключевых особенностей постановки – гармоничный синтез разных жанров искусства. Авторская музыка и стихи, яркий вокал от ведущих артистов московских мюзиклов и телепроектов, живые инструменты, грациозный балет, в сочетании с юмором, современными декорациями и видеопроекцией погрузят зрителей в атмосферу спектакля и сделают их участниками захватывающего сюжета. Удастся ли главным героям выбраться из отдела невостребованного багажа? Смогут ли они пересмотреть свои взгляды на жизнь и перезагрузиться? Об этом станет известно на премьере спектакля "Блэкаут". Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

