Минобороны показало видео с российским флагом в освобожденной Сосновке
Минобороны показало видео с российским флагом в освобожденной Сосновке - РИА Новости, 11.09.2025
Минобороны показало видео с российским флагом в освобожденной Сосновке
11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с российскими военнослужащими, развернувшими флаг РФ в освобождённой Сосновке в Днепропетровской области. Об освобождении этого населённого пункта российское ведомство сообщило в четверг. В описании к видео отмечается, что российским мотострелкам во время штурма села активную огневую поддержку оказали расчёты артиллерии и ударных беспилотников. Разведчики с воздуха выявляли маршруты движения техники украинских националистов, а операторы fpv-дронов поражали цели заблаговременно, лишая противника боевого резерва и доставки боеприпасов на позиции. "Зачистив село, военнослужащие инженерных подразделений приступили к разминированию местности от взрывоопасных предметов", - добавили в МО РФ. На опубликованных кадрах видны боевые действия в районе освобождённого села. Кроме того, в конце показаны российские военнослужащие, развернувшие в населённом пункте флаг РФ.
