Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало видео с российским флагом в освобожденной Сосновке - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 11.09.2025 (обновлено: 17:15 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/sosnovka-2041251777.html
Минобороны показало видео с российским флагом в освобожденной Сосновке
Минобороны показало видео с российским флагом в освобожденной Сосновке - РИА Новости, 11.09.2025
Минобороны показало видео с российским флагом в освобожденной Сосновке
Минобороны РФ показало видеоролик с российскими военнослужащими, развернувшими флаг РФ в освобождённой Сосновке в Днепропетровской области. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T17:05:00+03:00
2025-09-11T17:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041248558_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fe2b567919cb92d05b4d68d759981bf1.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с российскими военнослужащими, развернувшими флаг РФ в освобождённой Сосновке в Днепропетровской области. Об освобождении этого населённого пункта российское ведомство сообщило в четверг. В описании к видео отмечается, что российским мотострелкам во время штурма села активную огневую поддержку оказали расчёты артиллерии и ударных беспилотников. Разведчики с воздуха выявляли маршруты движения техники украинских националистов, а операторы fpv-дронов поражали цели заблаговременно, лишая противника боевого резерва и доставки боеприпасов на позиции. "Зачистив село, военнослужащие инженерных подразделений приступили к разминированию местности от взрывоопасных предметов", - добавили в МО РФ. На опубликованных кадрах видны боевые действия в районе освобождённого села. Кроме того, в конце показаны российские военнослужащие, развернувшие в населённом пункте флаг РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Освобождение Сосновки в Днепропетровской области
Минобороны показало видео из освобожденной Сосновки в Днепропетровской области
2025-09-11T17:05
true
PT1M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041248558_254:0:1694:1080_1920x0_80_0_0_f440f9b1c6f430650ff397e551f4bed6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало видео с российским флагом в освобожденной Сосновке

ВС России развернули флаг РФ в освобожденной Сосновке в Днепропетровской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с российскими военнослужащими, развернувшими флаг РФ в освобождённой Сосновке в Днепропетровской области.
Об освобождении этого населённого пункта российское ведомство сообщило в четверг.
В описании к видео отмечается, что российским мотострелкам во время штурма села активную огневую поддержку оказали расчёты артиллерии и ударных беспилотников. Разведчики с воздуха выявляли маршруты движения техники украинских националистов, а операторы fpv-дронов поражали цели заблаговременно, лишая противника боевого резерва и доставки боеприпасов на позиции.
«
"Зачистив село, военнослужащие инженерных подразделений приступили к разминированию местности от взрывоопасных предметов", - добавили в МО РФ.
На опубликованных кадрах видны боевые действия в районе освобождённого села. Кроме того, в конце показаны российские военнослужащие, развернувшие в населённом пункте флаг РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала