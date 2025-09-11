Рейтинг@Mail.ru
Словения запретила въезд президенту Додику - РИА Новости, 11.09.2025
15:51 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/slovenija-2041228201.html
Словения запретила въезд президенту Додику
Словения запретила въезд президенту Додику - РИА Новости, 11.09.2025
Словения запретила въезд президенту Додику
Правительство Словении на заседании в четверг приняло решение о запрете на въезд президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милораду Додику,... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T15:51:00+03:00
2025-09-11T15:51:00+03:00
в мире
германия
сша
республика сербская
милорад додик
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033560032_0:264:3172:2048_1920x0_80_0_0_1599c6c3dd6094eede45cbbfb1318ef6.jpg
БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости. Правительство Словении на заседании в четверг приняло решение о запрете на въезд президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милораду Додику, сообщил словенский вице-премьер Матей Арчон. МИД ФРГ в апреле сообщил, что Германия и Австрия запрещают въезд трем политикам РС БиГ: Додику, на тот момент премьеру Радовану Вишковичу и председателю Скупщины (парламента) Ненаду Стевандичу, которых власти в Берлине и Вене обвиняют в поддержке сербского сепаратизма в БиГ. "Мы в закрытой части заседания приняли решение о том, чтобы Милораду Додику запретить въезд в Республику Словения. Обоснование остается закрытым", - заявил замглавы правительства на брифинге, который транслировала пресс-служба кабмина. Госдеп США в августе 2023 года сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США, в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов. Босния и Герцеговина в 2025 году отмечает 30-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и бошняками (славянами-мусульманами) 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибли свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.
https://ria.ru/20250909/dodik-2040670094.html
https://ria.ru/20250910/shoygu-2040938544.html
германия
сша
республика сербская
в мире, германия, сша, республика сербская, милорад додик, государственный департамент сша
В мире, Германия, США, Республика Сербская, Милорад Додик, Государственный департамент США
Словения запретила въезд президенту Додику

Словения запретила въезд президенту Республики Сербской БиГ Додику

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости. Правительство Словении на заседании в четверг приняло решение о запрете на въезд президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милораду Додику, сообщил словенский вице-премьер Матей Арчон.
МИД ФРГ в апреле сообщил, что Германия и Австрия запрещают въезд трем политикам РС БиГ: Додику, на тот момент премьеру Радовану Вишковичу и председателю Скупщины (парламента) Ненаду Стевандичу, которых власти в Берлине и Вене обвиняют в поддержке сербского сепаратизма в БиГ.
Милорад Додик и Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Додик попросил Лаврова помочь закрыть аппарат высокого представителя в БиГ
9 сентября, 14:04
"Мы в закрытой части заседания приняли решение о том, чтобы Милораду Додику запретить въезд в Республику Словения. Обоснование остается закрытым", - заявил замглавы правительства на брифинге, который транслировала пресс-служба кабмина.
Госдеп США в августе 2023 года сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США, в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов.
Босния и Герцеговина в 2025 году отмечает 30-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и бошняками (славянами-мусульманами) 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибли свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.
Сергей Шойгу и Милорад Додик во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Шойгу обсудил с президентом Республики Сербской ситуацию в Белграде
Вчера, 13:42
 
В мире, Германия, США, Республика Сербская, Милорад Додик, Государственный департамент США
 
 
