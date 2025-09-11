https://ria.ru/20250911/slovenija-2041228201.html

Словения запретила въезд президенту Додику

Словения запретила въезд президенту Додику

БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости. Правительство Словении на заседании в четверг приняло решение о запрете на въезд президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милораду Додику, сообщил словенский вице-премьер Матей Арчон. МИД ФРГ в апреле сообщил, что Германия и Австрия запрещают въезд трем политикам РС БиГ: Додику, на тот момент премьеру Радовану Вишковичу и председателю Скупщины (парламента) Ненаду Стевандичу, которых власти в Берлине и Вене обвиняют в поддержке сербского сепаратизма в БиГ. "Мы в закрытой части заседания приняли решение о том, чтобы Милораду Додику запретить въезд в Республику Словения. Обоснование остается закрытым", - заявил замглавы правительства на брифинге, который транслировала пресс-служба кабмина. Госдеп США в августе 2023 года сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США, в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов. Босния и Герцеговина в 2025 году отмечает 30-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и бошняками (славянами-мусульманами) 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибли свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.

