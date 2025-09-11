https://ria.ru/20250911/slovakija-2041210483.html

Словакия не поддержит новый пакет санкций против России, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 11 сен - РИА Новости. Словакия не поддержит новый пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит решение ситуации с ценами не электроэнергию в Европе, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Не будем поддерживать никакой новый пакет (санкций против РФ - ред.) до тех пор, пока Европейская комиссия не предложит реальные предложения о том, что касается цен на электроэнергию в Европе", - сказал Фицо по итогам встречи с главой Евросовета в Братиславе в четверг.Он напомнил, что Словакия блокировала 18-ый пакет санкций против России для того, чтобы выразить свое мнение о плане REPowerEU, целью которого является отказ от российского газа и который Братислава не поддерживает. По словам Фицо, Словакия таким образом добилась от Европейской комиссии определенных обязательств."Как премьер Словакии я не буду поддерживать принятие очередного пакета (санкций против РФ - ред.) до тех пор, пока Европейская комиссия не предложит на стол реалистичные предложения о том, как гармонизировать сложные климатические цели, которые есть у нас, с потребностями производства автомобилей не только в Словакии, но и во всей Европе и потребностями тяжелой промышленности", - сказал Фицо.

