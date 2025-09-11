Рейтинг@Mail.ru
Следствие по делу вологодского замгубернатора ведут в нескольких регионах - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/sledstvie-2041105764.html
Следствие по делу вологодского замгубернатора ведут в нескольких регионах
Следствие по делу вологодского замгубернатора ведут в нескольких регионах - РИА Новости, 11.09.2025
Следствие по делу вологодского замгубернатора ведут в нескольких регионах
Следственные действия по делу замгубернатора Вологодской области Дениса Алексеева, обвиняемого по делу о взятке в 100 миллионов рублей, идут в нескольких... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T08:50:00+03:00
2025-09-11T08:50:00+03:00
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Следственные действия по делу замгубернатора Вологодской области Дениса Алексеева, обвиняемого по делу о взятке в 100 миллионов рублей, идут в нескольких регионах России, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Суд также учел необходимость проведения по делу комплекса следственных действий, в том числе на территории нескольких субъектов Российской Федерации, направленных на завершение предварительного следствия, проведения большого количества судебных экспертиз, для чего потребуется дополнительное время", - сказано в документе. Там отмечается, что из-за большого количества проводимых следственных действий дело представляет особую сложность. По данным СК РФ, Алексеев и глава представительства региона в Москве Кирилл Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Представитель компании обратился в правоохранительные органы. Басманный суд Москвы арестовал обоих в конце февраля, им вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250911/vzyatki-2041090816.html
https://ria.ru/20250905/ukraina-2039953503.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие по делу вологодского замгубернатора ведут в нескольких регионах

Следствие по делу Дениса Алексеева о взятке ведут в нескольких регионах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Следственные действия по делу замгубернатора Вологодской области Дениса Алексеева, обвиняемого по делу о взятке в 100 миллионов рублей, идут в нескольких регионах России, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Суд также учел необходимость проведения по делу комплекса следственных действий, в том числе на территории нескольких субъектов Российской Федерации, направленных на завершение предварительного следствия, проведения большого количества судебных экспертиз, для чего потребуется дополнительное время", - сказано в документе.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Экс-сотрудник "Лукойла" давал взятки таможенникам
04:15
Там отмечается, что из-за большого количества проводимых следственных действий дело представляет особую сложность.
По данным СК РФ, Алексеев и глава представительства региона в Москве Кирилл Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Представитель компании обратился в правоохранительные органы.
Басманный суд Москвы арестовал обоих в конце февраля, им вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Подозреваемому во взятке чиновнику Минобороны Украины назначили залог
5 сентября, 12:11
 
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала