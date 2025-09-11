https://ria.ru/20250911/sledstvie-2041105764.html

Следствие по делу вологодского замгубернатора ведут в нескольких регионах

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Следственные действия по делу замгубернатора Вологодской области Дениса Алексеева, обвиняемого по делу о взятке в 100 миллионов рублей, идут в нескольких регионах России, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Суд также учел необходимость проведения по делу комплекса следственных действий, в том числе на территории нескольких субъектов Российской Федерации, направленных на завершение предварительного следствия, проведения большого количества судебных экспертиз, для чего потребуется дополнительное время", - сказано в документе. Там отмечается, что из-за большого количества проводимых следственных действий дело представляет особую сложность. По данным СК РФ, Алексеев и глава представительства региона в Москве Кирилл Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Представитель компании обратился в правоохранительные органы. Басманный суд Москвы арестовал обоих в конце февраля, им вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

