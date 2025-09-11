https://ria.ru/20250911/shkola-2041297550.html
В воронежской мэрии назвали причину давки у ворот школы
ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Давка возле ворот школы №106 Воронежа произошла из-за одновременного окончания уроков в связи с подготовкой к выборам, сообщили РИА Новости в мэрии. В местных СМИ появилась информация о том, что около ворот школы №106 Воронежа образовалась давка, в которую попали школьники разных возрастов. "По информации администрации СОШ №106, с завтрашнего дня в здании школы будут работать 5 избирательных участков. В связи с необходимостью их организации было принято решение провести сегодня только три урока", — объяснили в мэрии. В мэрии добавили, что после завершения трёх уроков все школьники, в том числе и младшие, которых встречают родители, одномоментно отправились домой, они выходили через две калитки и ворота. "Отметим, что в обычные учебные дни в соответствии с расписанием уроков и внеурочной деятельности дети разных классов и параллелей покидают школу в разное время, некоторые из ребят иногда остаются на игровых площадках на территории школы, поэтому проблем с выходом с территории школы у учащихся не возникает. Кроме того, организованные группы первоклассников, которые в течение первых недель сентября сопровождает к родителям классный руководитель, также немного разведены по времени, чтобы избежать скопления людей на выходе", — добавили в мэрии.
