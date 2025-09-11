https://ria.ru/20250911/shkola-2041266957.html

В Кировской области проверят школу, в которой детям подали кашу с личинками

В Кировской области проверят школу, в которой детям подали кашу с личинками

Прокуратура Кировской области проводит проверку школы в городе Кирс, где в столовой детям подали рисовую кашу с личинками, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.09.2025

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Прокуратура Кировской области проводит проверку школы в городе Кирс, где в столовой детям подали рисовую кашу с личинками, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в местных соцсетях были опубликованы сделанные учениками в школьной столовой фотографии тарелок с рисом, в котором отчетливо видны личинки. Получившие широкий общественный резонанс публикации стали поводом для прокурорской проверки. "В ходе проверки с выходом работника прокуратура района в школу преданные гласности сведения о нарушении прав учащихся подтвердились, вскрыты в том числе и нарушения в части несоблюдения условий хранения продуктов питания", - говорится в сообщении. Отмечается, что администрация школы, узнав о поставке некачественных продуктов, приготовленную пищу изъяла, что позволило избежать наступления неблагоприятных последствий для детей. "Прокурор внес директору школы представление, материалы проверки надзорного ведомства направлены в управление Роспотребнадзора для инспекторского реагирования, а также в следствие для проведения процессуальной проверки на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области. Администрация школы ведет претензионную работу с поставщиком продуктов. В отношении работников пищеблока школы приняты меры дисциплинарного воздействия, усилен контроль за качеством готовой продукции.

