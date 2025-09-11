Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области проверят школу, в которой детям подали кашу с личинками - РИА Новости, 11.09.2025
17:52 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/shkola-2041266957.html
В Кировской области проверят школу, в которой детям подали кашу с личинками
В Кировской области проверят школу, в которой детям подали кашу с личинками - РИА Новости, 11.09.2025
В Кировской области проверят школу, в которой детям подали кашу с личинками
Прокуратура Кировской области проводит проверку школы в городе Кирс, где в столовой детям подали рисовую кашу с личинками, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T17:52:00+03:00
2025-09-11T17:52:00+03:00
происшествия
кировская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Прокуратура Кировской области проводит проверку школы в городе Кирс, где в столовой детям подали рисовую кашу с личинками, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в местных соцсетях были опубликованы сделанные учениками в школьной столовой фотографии тарелок с рисом, в котором отчетливо видны личинки. Получившие широкий общественный резонанс публикации стали поводом для прокурорской проверки. "В ходе проверки с выходом работника прокуратура района в школу преданные гласности сведения о нарушении прав учащихся подтвердились, вскрыты в том числе и нарушения в части несоблюдения условий хранения продуктов питания", - говорится в сообщении. Отмечается, что администрация школы, узнав о поставке некачественных продуктов, приготовленную пищу изъяла, что позволило избежать наступления неблагоприятных последствий для детей. "Прокурор внес директору школы представление, материалы проверки надзорного ведомства направлены в управление Роспотребнадзора для инспекторского реагирования, а также в следствие для проведения процессуальной проверки на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области. Администрация школы ведет претензионную работу с поставщиком продуктов. В отношении работников пищеблока школы приняты меры дисциплинарного воздействия, усилен контроль за качеством готовой продукции.
кировская область
россия
происшествия, кировская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Кировская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Кировской области проверят школу, в которой детям подали кашу с личинками

Прокуратура проведет проверку в школе Кировской области из-за каши с личинками

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Прокуратура Кировской области проводит проверку школы в городе Кирс, где в столовой детям подали рисовую кашу с личинками, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в местных соцсетях были опубликованы сделанные учениками в школьной столовой фотографии тарелок с рисом, в котором отчетливо видны личинки. Получившие широкий общественный резонанс публикации стали поводом для прокурорской проверки.
"В ходе проверки с выходом работника прокуратура района в школу преданные гласности сведения о нарушении прав учащихся подтвердились, вскрыты в том числе и нарушения в части несоблюдения условий хранения продуктов питания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что администрация школы, узнав о поставке некачественных продуктов, приготовленную пищу изъяла, что позволило избежать наступления неблагоприятных последствий для детей.
"Прокурор внес директору школы представление, материалы проверки надзорного ведомства направлены в управление Роспотребнадзора для инспекторского реагирования, а также в следствие для проведения процессуальной проверки на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области.
Администрация школы ведет претензионную работу с поставщиком продуктов. В отношении работников пищеблока школы приняты меры дисциплинарного воздействия, усилен контроль за качеством готовой продукции.
ПроисшествияКировская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
