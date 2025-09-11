https://ria.ru/20250911/shkola-2041266957.html
В Кировской области проверят школу, в которой детям подали кашу с личинками
В Кировской области проверят школу, в которой детям подали кашу с личинками - РИА Новости, 11.09.2025
В Кировской области проверят школу, в которой детям подали кашу с личинками
Прокуратура Кировской области проводит проверку школы в городе Кирс, где в столовой детям подали рисовую кашу с личинками, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T17:52:00+03:00
2025-09-11T17:52:00+03:00
2025-09-11T17:52:00+03:00
происшествия
кировская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Прокуратура Кировской области проводит проверку школы в городе Кирс, где в столовой детям подали рисовую кашу с личинками, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в местных соцсетях были опубликованы сделанные учениками в школьной столовой фотографии тарелок с рисом, в котором отчетливо видны личинки. Получившие широкий общественный резонанс публикации стали поводом для прокурорской проверки. "В ходе проверки с выходом работника прокуратура района в школу преданные гласности сведения о нарушении прав учащихся подтвердились, вскрыты в том числе и нарушения в части несоблюдения условий хранения продуктов питания", - говорится в сообщении. Отмечается, что администрация школы, узнав о поставке некачественных продуктов, приготовленную пищу изъяла, что позволило избежать наступления неблагоприятных последствий для детей. "Прокурор внес директору школы представление, материалы проверки надзорного ведомства направлены в управление Роспотребнадзора для инспекторского реагирования, а также в следствие для проведения процессуальной проверки на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области. Администрация школы ведет претензионную работу с поставщиком продуктов. В отношении работников пищеблока школы приняты меры дисциплинарного воздействия, усилен контроль за качеством готовой продукции.
https://ria.ru/20250525/chuvashija-2018954256.html
https://ria.ru/20241129/rospotrebnadzor-1986423214.html
кировская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Кировская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Кировской области проверят школу, в которой детям подали кашу с личинками
Прокуратура проведет проверку в школе Кировской области из-за каши с личинками
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Прокуратура Кировской области проводит проверку школы в городе Кирс, где в столовой детям подали рисовую кашу с личинками, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в местных соцсетях были опубликованы сделанные учениками в школьной столовой фотографии тарелок с рисом, в котором отчетливо видны личинки. Получившие широкий общественный резонанс публикации стали поводом для прокурорской проверки.
"В ходе проверки с выходом работника прокуратура района в школу преданные гласности сведения о нарушении прав учащихся подтвердились, вскрыты в том числе и нарушения в части несоблюдения условий хранения продуктов питания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что администрация школы, узнав о поставке некачественных продуктов, приготовленную пищу изъяла, что позволило избежать наступления неблагоприятных последствий для детей.
"Прокурор внес директору школы представление, материалы проверки надзорного ведомства направлены в управление Роспотребнадзора
для инспекторского реагирования, а также в следствие для проведения процессуальной проверки на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области
.
Администрация школы ведет претензионную работу с поставщиком продуктов. В отношении работников пищеблока школы приняты меры дисциплинарного воздействия, усилен контроль за качеством готовой продукции.