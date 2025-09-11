https://ria.ru/20250911/shkola-2041224969.html
Школьник попал в больницу после выполнения домашней работы
Китайский школьник попал в больницу после выполнения домашнего задания, пишет издание South China Morning Post. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Китайский школьник попал в больницу после выполнения домашнего задания, пишет издание South China Morning Post."Одиннадцатилетнего мальчика в Китае срочно доставили в больницу после того, как он провел целый день, лихорадочно выполняя заданную на лето домашнюю работу", — говорится в материале.Отмечается, что школьник усердно работал 14 часов, чтобы успеть выполнить заданное, после чего почувствовал себя плохо. Он жаловался на онемение пальцев рук, учащенное дыхание, головокружение и головные боли.Врачи диагностировали респираторное заболевание, вызванное гипервентиляцией легких. Такой симптом возникает, когда человек дышит слишком глубоко и часто, например, из-за эмоционального возбуждения.В Центральной больницы в городе Чанша также сообщили, что в августе в детское отделение неотложной помощи поступило более 30 подростков в подобном состоянии, что в десять раз больше, чем в другие месяцы.
