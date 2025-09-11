https://ria.ru/20250911/shkola-2041093098.html

В "Разговоры о важном" предложили включить тему безопасного обращения с ИИ

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращения министру просвещения РФ Сергею Кравцову и главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с предложением включить в программу внеурочных занятий "Разговоры о важном" тему безопасного обращения с искусственным интеллектом, документы имеются в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас рассмотреть возможность разработки и включения в программу внеурочных занятий "Разговоры о важном" для учащихся 5-11 классов специального модуля, посвященного безопасному и ответственному взаимодействию с технологиями искусственного интеллекта", - сказано в документах. Отмечается, что содержание модуля должно соответствовать возрасту школьников: для учащихся 5-7 классов целесообразно сделать акцент на базовых правилах гигиены общения и критическом восприятии контента, для 8-9 классов - на осознанном использовании и этике, а для старшеклассников - на глубоком понимании технологий, правовых аспектах и оценке рисков. "Сила и актуальность проекта "Разговоры о важном" должна заключаться в его способности быть адаптивным — чутко реагировать на самые острые и насущные вызовы времени, а не ограничиваться заранее утвержденным и статичным списком тем. Убежден, что именно такие новые, стремительные и опасные тренды и должны становиться предметом немедленного обсуждения на этих занятиях. Это та самая "важность", которая диктуется не планом, а самой жизнью", - добавляется в обращениях. Как рассказал РИА Новости Чернышов, искусственный интеллект - это не просто "умный поиск", а мощнейший инструмент влияния, который учится в том числе на слабостях человека, и уже может влиять на людей, особенно на "неокрепшие детские умы". "Пример - трагический случай с подростком за рубежом, которого нейросеть довела до суицида. Представьте на секунду, что это мог быть ваш ребенок. Вроде бы просто сидит в телефоне, а в это время бездушный алгоритм методично, шаг за шагом, ведет его к краю. Чтобы подобное никогда не повторилось, мы должны действовать на опережение. Как отец я убежден: наша общая задача - создать для детей безопасную цифровую среду. Нам нужны не запреты, а иммунитет. Иммунитет от цифрового зла, который можно выработать только знанием", - заключил он.

