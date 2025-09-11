https://ria.ru/20250911/shapsha-2041206909.html
Шапша дал старт строительству складского комплекса в "Ворсино"
Шапша дал старт строительству складского комплекса в "Ворсино" - РИА Новости, 11.09.2025
Шапша дал старт строительству складского комплекса в "Ворсино"
Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в церемонии, посвященной старту строительства нового складского комплекса компании "Фрейт Вилладж... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T14:39:00+03:00
2025-09-11T14:39:00+03:00
2025-09-11T14:39:00+03:00
калужская область
калужская область
россия
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951354667_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_341269088b4229df86ac72c97b469134.jpg
КАЛУГА, 11 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в церемонии, посвященной старту строительства нового складского комплекса компании "Фрейт Вилладж Девелопмент" в индустриальном парке "Ворсино". "Сегодня важное событие в развитии транспортно-логистического комплекса "Ворсино". Вместе с советником президента РФ Игорем Левитиным, генеральным директором компании DP World Сергеем Чемардой дали старт строительству нового складского комплекса компании "Фрейт Вилладж Девелопмент", - сообщил Шапша в своем Telegram-канале. Он отметил, что "Ворсино" – ключевой транспортный узел Калужской области. "В 2016 году он принял первый контейнерный поезд. С того времени сюда из Китая прибыло почти 387 тысяч контейнеров. И сегодня это один из самых современных логистических комплексов в Центральной России… На ПМЭФ-2023 с компанией DP World заключили меморандум о сотрудничестве. Реализация инвестпроекта позволит расширить мощности ТЛЦ "Ворсино" более чем вдвое", - подчеркнул губернатор. По данным Шапши, новый складской комплекс будет организован по принципу кросс-докинга. Это позволит ускорить доставку продукции и сократить расходы, подчеркнул глава региона. Шапша рассказал, что на церемонии иностранные партнеры подчеркнули: они сотрудничают с правительствами по всему миру, но "команда Калужской области – номер один". По словам Шапши, развитие "Ворсино" - это вклад в укрепление внешней торговли со странами Ближнего Востока, Азии и Африки. "С учетом задач, поставленных президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, комплекс в "Ворсино" будет только расширяться", - резюмировал калужский губернатор. Мультимодальный транспортно-логистический центр "Фрейт Вилладж Ворсино" – грузовая деревня федерального формата, располагается на границе Новой Москвы и Калужской области, вдоль федеральной трассы М3 Москва-Киев, в 70 километрах от МКАД. Проект занимает 570 гектаров и является частью индустриального парка "Ворсино".
https://ria.ru/20250910/shapsha-2041046812.html
https://ria.ru/20250910/shapsha-2040966851.html
калужская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951354667_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4db62ba99c48b72705cce176b3aa0ae5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, россия, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша
Шапша дал старт строительству складского комплекса в "Ворсино"
Губернатор Шапша дал старт строительству складского комплекса в "Ворсино"
КАЛУГА, 11 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в церемонии, посвященной старту строительства нового складского комплекса компании "Фрейт Вилладж Девелопмент" в индустриальном парке "Ворсино".
"Сегодня важное событие в развитии транспортно-логистического комплекса "Ворсино". Вместе с советником президента РФ Игорем Левитиным, генеральным директором компании DP World Сергеем Чемардой дали старт строительству нового складского комплекса компании "Фрейт Вилладж Девелопмент", - сообщил Шапша в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "Ворсино" – ключевой транспортный узел Калужской области.
"В 2016 году он принял первый контейнерный поезд. С того времени сюда из Китая прибыло почти 387 тысяч контейнеров. И сегодня это один из самых современных логистических комплексов в Центральной России… На ПМЭФ-2023 с компанией DP World заключили меморандум о сотрудничестве. Реализация инвестпроекта позволит расширить мощности ТЛЦ "Ворсино" более чем вдвое", - подчеркнул губернатор.
По данным Шапши, новый складской комплекс будет организован по принципу кросс-докинга. Это позволит ускорить доставку продукции и сократить расходы, подчеркнул глава региона.
Шапша рассказал, что на церемонии иностранные партнеры подчеркнули: они сотрудничают с правительствами по всему миру, но "команда Калужской области – номер один".
По словам Шапши, развитие "Ворсино" - это вклад в укрепление внешней торговли со странами Ближнего Востока, Азии и Африки. "С учетом задач, поставленных президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, комплекс в "Ворсино" будет только расширяться", - резюмировал калужский губернатор.
Мультимодальный транспортно-логистический центр "Фрейт Вилладж Ворсино" – грузовая деревня федерального формата, располагается на границе Новой Москвы и Калужской области, вдоль федеральной трассы М3 Москва-Киев, в 70 километрах от МКАД. Проект занимает 570 гектаров и является частью индустриального парка "Ворсино".