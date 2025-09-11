https://ria.ru/20250911/shapsha-2041206909.html

Шапша дал старт строительству складского комплекса в "Ворсино"

КАЛУГА, 11 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в церемонии, посвященной старту строительства нового складского комплекса компании "Фрейт Вилладж Девелопмент" в индустриальном парке "Ворсино". "Сегодня важное событие в развитии транспортно-логистического комплекса "Ворсино". Вместе с советником президента РФ Игорем Левитиным, генеральным директором компании DP World Сергеем Чемардой дали старт строительству нового складского комплекса компании "Фрейт Вилладж Девелопмент", - сообщил Шапша в своем Telegram-канале. Он отметил, что "Ворсино" – ключевой транспортный узел Калужской области. "В 2016 году он принял первый контейнерный поезд. С того времени сюда из Китая прибыло почти 387 тысяч контейнеров. И сегодня это один из самых современных логистических комплексов в Центральной России… На ПМЭФ-2023 с компанией DP World заключили меморандум о сотрудничестве. Реализация инвестпроекта позволит расширить мощности ТЛЦ "Ворсино" более чем вдвое", - подчеркнул губернатор. По данным Шапши, новый складской комплекс будет организован по принципу кросс-докинга. Это позволит ускорить доставку продукции и сократить расходы, подчеркнул глава региона. Шапша рассказал, что на церемонии иностранные партнеры подчеркнули: они сотрудничают с правительствами по всему миру, но "команда Калужской области – номер один". По словам Шапши, развитие "Ворсино" - это вклад в укрепление внешней торговли со странами Ближнего Востока, Азии и Африки. "С учетом задач, поставленных президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, комплекс в "Ворсино" будет только расширяться", - резюмировал калужский губернатор. Мультимодальный транспортно-логистический центр "Фрейт Вилладж Ворсино" – грузовая деревня федерального формата, располагается на границе Новой Москвы и Калужской области, вдоль федеральной трассы М3 Москва-Киев, в 70 километрах от МКАД. Проект занимает 570 гектаров и является частью индустриального парка "Ворсино".

