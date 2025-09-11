https://ria.ru/20250911/sbu-2041115583.html

СБУ объявила в розыск волонтера Сулейманова

СБУ объявила в розыск волонтера Сулейманова - РИА Новости, 11.09.2025

СБУ объявила в розыск волонтера Сулейманова

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Роберта Сулейманова - волонтера, директора центра социального содействия "Своих Не Бросаем" Тульской... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T09:42:00+03:00

2025-09-11T09:42:00+03:00

2025-09-11T09:42:00+03:00

в мире

украина

россия

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833260050_37:58:1224:726_1920x0_80_0_0_67c101d7d38f8d6485c5f8554f76ff42.jpg

ТУЛА, 11 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Роберта Сулейманова - волонтера, директора центра социального содействия "Своих Не Бросаем" Тульской области, следует из данных украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости. По утверждению украинской спецслужбы, Сулейманова разыскивают с 5 сентября 2025 года по обвинению в "финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины" (часть 3 статьи 110-2 УК Украины). Его относят к категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования. По данным из открытых источников, центр социального содействия "Своих Не Бросаем" Сулейманов зарегистрировал в ноябре 2023 года. Организация занимается сбором средств на нужды бойцов специальной военной операции. Сулейманов также внесен в скандально известную украинскую базу "Миротворец", где его объявили "российским военным преступником". Сам волонтер сообщал РИА Новости, что это было ожидаемо и означает, что его организация "всё делает правильно". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, ни к каким практическим последствиям это не приводило.

https://ria.ru/20250910/volonter-2041023288.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, служба безопасности украины