СБУ объявила в розыск волонтера Сулейманова - РИА Новости, 11.09.2025
09:42 11.09.2025
СБУ объявила в розыск волонтера Сулейманова
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Роберта Сулейманова - волонтера, директора центра социального содействия "Своих Не Бросаем" Тульской...
ТУЛА, 11 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Роберта Сулейманова - волонтера, директора центра социального содействия "Своих Не Бросаем" Тульской области, следует из данных украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости. По утверждению украинской спецслужбы, Сулейманова разыскивают с 5 сентября 2025 года по обвинению в "финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины" (часть 3 статьи 110-2 УК Украины). Его относят к категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования. По данным из открытых источников, центр социального содействия "Своих Не Бросаем" Сулейманов зарегистрировал в ноябре 2023 года. Организация занимается сбором средств на нужды бойцов специальной военной операции. Сулейманов также внесен в скандально известную украинскую базу "Миротворец", где его объявили "российским военным преступником". Сам волонтер сообщал РИА Новости, что это было ожидаемо и означает, что его организация "всё делает правильно". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, ни к каким практическим последствиям это не приводило.
ТУЛА, 11 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Роберта Сулейманова - волонтера, директора центра социального содействия "Своих Не Бросаем" Тульской области, следует из данных украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости.
По утверждению украинской спецслужбы, Сулейманова разыскивают с 5 сентября 2025 года по обвинению в "финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины" (часть 3 статьи 110-2 УК Украины). Его относят к категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.
По данным из открытых источников, центр социального содействия "Своих Не Бросаем" Сулейманов зарегистрировал в ноябре 2023 года. Организация занимается сбором средств на нужды бойцов специальной военной операции.
Сулейманов также внесен в скандально известную украинскую базу "Миротворец", где его объявили "российским военным преступником". Сам волонтер сообщал РИА Новости, что это было ожидаемо и означает, что его организация "всё делает правильно".
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, ни к каким практическим последствиям это не приводило.
Сулейманов отреагировал на попадание в базу "Миротворца"
