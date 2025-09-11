https://ria.ru/20250911/sbu-2041115583.html
СБУ объявила в розыск волонтера Сулейманова
СБУ объявила в розыск волонтера Сулейманова - РИА Новости, 11.09.2025
СБУ объявила в розыск волонтера Сулейманова
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Роберта Сулейманова - волонтера, директора центра социального содействия "Своих Не Бросаем" Тульской... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T09:42:00+03:00
2025-09-11T09:42:00+03:00
2025-09-11T09:42:00+03:00
в мире
украина
россия
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833260050_37:58:1224:726_1920x0_80_0_0_67c101d7d38f8d6485c5f8554f76ff42.jpg
ТУЛА, 11 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Роберта Сулейманова - волонтера, директора центра социального содействия "Своих Не Бросаем" Тульской области, следует из данных украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости. По утверждению украинской спецслужбы, Сулейманова разыскивают с 5 сентября 2025 года по обвинению в "финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины" (часть 3 статьи 110-2 УК Украины). Его относят к категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования. По данным из открытых источников, центр социального содействия "Своих Не Бросаем" Сулейманов зарегистрировал в ноябре 2023 года. Организация занимается сбором средств на нужды бойцов специальной военной операции. Сулейманов также внесен в скандально известную украинскую базу "Миротворец", где его объявили "российским военным преступником". Сам волонтер сообщал РИА Новости, что это было ожидаемо и означает, что его организация "всё делает правильно". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, ни к каким практическим последствиям это не приводило.
https://ria.ru/20250910/volonter-2041023288.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833260050_213:85:1094:746_1920x0_80_0_0_3689f1a259c3502b91211b21343901f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Служба безопасности Украины
СБУ объявила в розыск волонтера Сулейманова
Директора центра "Своих Не Бросаем" объявили в розыск на Украине
ТУЛА, 11 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Роберта Сулейманова - волонтера, директора центра социального содействия "Своих Не Бросаем" Тульской области, следует из данных украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости.
По утверждению украинской спецслужбы, Сулейманова разыскивают с 5 сентября 2025 года по обвинению в "финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины" (часть 3 статьи 110-2 УК Украины). Его относят к категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.
По данным из открытых источников, центр социального содействия "Своих Не Бросаем" Сулейманов зарегистрировал в ноябре 2023 года. Организация занимается сбором средств на нужды бойцов специальной военной операции.
Сулейманов также внесен в скандально известную украинскую базу "Миротворец", где его объявили "российским военным преступником". Сам волонтер сообщал РИА Новости, что это было ожидаемо и означает, что его организация "всё делает правильно".
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, ни к каким практическим последствиям это не приводило.