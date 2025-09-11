https://ria.ru/20250911/rossiya-2041321893.html

В Смоленске наградили лучших экспортеров Центрального федерального округа

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Церемония награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в Центральном федеральном округе состоялась 11 сентября в Смоленске, награды и дипломы вручили победителям, а также поздравили экспортеров с высокими достижениями в экспорте представители Группы Российского экспортного центра, федеральных министерств, руководители региональных органов исполнительной власти, сообщает центр."Мы гордимся, что наш регион принимает лучших экспортеров Центрального федерального округа, и мы благодарны Российскому экспортному центру за предоставленную возможность на столь высоком уровне обменяться профессиональным опытом, познакомиться с передовыми практиками и новациями, которые уже успешно апробированы и отмечены высокими наградами", ― отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.Компании Центрального федерального округа демонстрируют высокую активность на внешних рынках, играя ключевую роль в развитии экспортного потенциала России. ЦФО, несмотря на то что занимает менее 4% территории страны, обеспечивает до 40% российского экспорта.Округ является одним из локомотивов российского экспорта, формируя мощные производственные кластеры, ориентированные на зарубежные рынки: металлургическую, химическую и машиностроительную промышленность, а также активно развивающийся агропродовольственный сектор. Несырьевой неэнергетический экспорт ЦФО — это не просто статья дохода, а мощный драйвер экономического роста. Он активно способствует созданию новых рабочих мест и значительно укрепляет конкурентные позиции России на зарубежных рынках. Успешная деятельность местных экспортеров напрямую влияет на диверсификацию и повышение устойчивости всей национальной экономики."Победа в конкурсе "Экспортер года" — не только про коммерческие достижения, это существенный вклад в национальное развитие, а также повод для нашей общей гордости. Вы представляете российскую экономику, наглядно демонстрируя ее силу, адаптивность, высокое качество продукции и серьезный экспортный потенциал. Вы формируете в мире образ современной, технологичной и конкурентоспособной России. Ваши истории подтверждают, что упорство, стратегическая смелость и вера в свои силы — основа для достижения высоких результатов. А вы сами — ценный пример для компаний, которые только выходят на экспорт", ― поздравила победителей генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Вероника Никишина.Также глава РЭЦ поблагодарила принимающую сторону, правительство Смоленской области и лично губернатора региона Василия Анохина, за теплый прием "Экспортера года".Общий объем поддержанного Группой РЭЦ экспорта по Центральному федеральному округу за 2024 год превысил 10 миллиардов долларов. При этом более 8,2 тысячи компаний воспользовались поддержкой, им было оказано свыше 28 тысяч услуг. Экспортерам со стороны РЭЦ доступны как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки. Среди них — льготное кредитование, страхование экспортных рисков, консультации по вопросам ВЭД, обучение в Школе экспорта, содействие в продвижении продукции под брендом "Сделано в России", помощь в оформлении разрешительных документов и многое другое. Большинство мер поддержки доступны на цифровой платформе "Мой экспорт"."Мы прекрасно понимаем: экспортный путь — это путь не только возможностей, но и серьезных вызовов. Он требует предпринимательского таланта, настойчивости, готовности к изменениям и поиску новых решений. В условиях постоянно меняющейся внешнеэкономической конъюнктуры, трансформации логистических цепочек, сложностей с расчетами ваши успехи приобретают особую ценность. Пусть эта победа станет для вас новой вехой на пути к еще большим достижениям! Желаю вам дальнейших успехов, новых свершений и неиссякаемой энергии для покорения новых вершин. Вы — наши герои! Уверен, что впереди у вас множество ярких побед и свершений", ― сказал, приветствуя лауреатов, председатель правления РОСЭКСИМБАНКа (Группа РЭЦ) Петр Засельский.Также экспортеров с наградами поздравили заместитель председателя правительства Смоленской области Алексей Стрельцов, заместитель директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Евгений Пахомов, заместитель начальника Управления развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России Артур Шамсиев, региональный управляющий АО "Альфа-Банк" в Смоленской области Александр Маруев.Премия "Экспортер года" проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.Процесс определения победителей и призеров премии "Экспортер года" традиционно проходит в два этапа: сначала лучшие компании выявляются на уровне каждого федерального округа, а затем из числа лидеров окружного этапа будут выбраны абсолютные чемпионы, которые представят страну на федеральном уровне. Их награждение состоится на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Москве 21 октября 2025 года.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

